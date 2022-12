Colombia vs Panamá: precios de boletería para el 3 de junio en el Estadio El Campín

El partido entre las selecciones de Colombia y Panamá servirá para que el equipo dirigido por Carlos Queiroz se despida oficialmente de su afición antes de disputar la Copa América de Brasil 2019.

La Federación Colombiana de Fútbol puso a la venta la boletería desde el pasado 10 de mayo para el partido de preparación de Colombia vs Panamá, que se llevará a cabo el lunes 3 de junio a las 5:00 pm en el Estadio El Campín, de la ciudad de Bogotá.

El operador encargado de la venta de boletería, será TuBoleta.

Precios de boletas partido Colombia vs Panamá



Localidad Aforo Total Occidental Central Baja 2.066 $ 390.000 Occidental Preferencial Alta 1.282 $ 380.000 Occidental General Baja Nte y sur 3.146 $ 380.000 Occidental Lateral Norte y sur 3.094 $ 360.000 Oriental Central Alta 316 $ 360.000 Oriental Preferencial Alta Nte y sur 1.271 $ 350.000 Oriental Central Baja 1.531 $ 360.000 Oriental Alta Norte 3.006 $ 340.000 Oriental General Baja norte y sur 6.048 $ 310.000 Oriental Popular Norte 6.216 $ 280.000 Lat. Sur Alta 3.200 $ 100.000 Lat. Norte Alta 2.800 $ 100.000



Información general:

Apertura de puertas 2:00pm

Edad mínima de ingreso 5 años, acompañado de un adulto responsable.

Restricciones:

No pueden ingresar mujeres en estado de embarazo

No pueden ingresar armas

No pueden ingresar bajo el efecto de alcohol ni alucinógenos

No se permite fumar en el estadio

Se prohíbe el ingreso de maletas y morrales en todas las tribunas

Se prohíbe el ingreso de sombrillas o paraguas

Se prohibe el ingreso de camisetas, frentes, trapo y/o banderas de clubes del Fútbol Profesional Colombiano

Armas de cualquier tipo, incluidas las de defensa personal, munición, o componentes de

pistolas.

Objetos punzantes o cuchillas, navajas, armas blancas y cualquier otro objeto que pueda

utilizarse como arma para cortar.

Narcóticos, psicotrópicos, sustancias toxicas, incluidos aquellos en forma de productos

medicinales.

Comidas y bebidas.

Accesorios de equipo fotográfico y de video (trípodes, monópodes, extensiones para selfis)

y/o cualquier otro accesorio fotográfico que pueda ser utilizado como un arma.

Sustancias y objetos inflamables o pirotécnicos, incluidas las bengalas de señales,

proyectiles, petardos, botellas de gas, y objetos que puedan usarse para armar dispositivos

pirotécnicos o crear humo.

Frentes que superen el tamaño de 1.5 metros de altura, que bloqueen la

visión de tribunas en las cuales se encuentren espectadores.

Instrumentos musicales.

Papel picado o rollos de papel

Cinturones con cualquier tipo de hebilla y/o chapa.

Lasers, tarros de humo, bengalas

Cualquier tipo de asta, palo o tubo para bandera.