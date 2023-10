Colombia vs. Uruguay: las claves del partido desde la vista de Gustavo Alfaro

En la ciudad de Barranquilla ya se encuentra el equipo periodístico y de analistas de Gol Caracol para llevarle a nuestras audiencias la mejor información antes, durante y después del partido entre la Selección Colombia y su similar de Uruguay, que será este jueves en el estadio Metropolitano y cuya transmisión arrancará desde las 2:30 de la tarde. Y así, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, tuvo una charla con Gustavo Alfaro, técnico invitado, para darle un vistazo al duelo entre colombianos y uruguayos.

Y así, el 'profe' Alfaro hizo un análisis desde lo táctico y se refirió a algunos puntos interesantes de cara al compromiso de este jueves 12 de octubre, válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Imponer su estilo

"Las dos cosas, primero está la valoración en lo que uno es, uno tiene que tener un diagnóstico muy completo de lo que uno es como equipo para saber cuáles son los alcances que uno como equipo, después estará en función del oponente que uno tiene por delante, el oponente tendrá sus virtudes; es tratar de imponer sus condiciones, pero nunca un partido antes de jugarlo, y eventualmente uno tenga que jugar con un equipo que esté en un buen momento y que esté superior por calidad o por jerarquía".

Frank Fabra, en entrenamiento con la Selección Colombia. Foto: FCF

"Digo que no está mal conocerse inferior al rival y sentirse inferior al rival. Ahora la neutralización del rival tiene que ser parte de una estrategia porque si se apuesta a neutralizar al rival, se apuesta a perder por poco".

El partido qué obliga frente a Uruguay

"Cuando Colombia quiera su intención de jugar a la pelota va a venir una presión de Uruguay en determinados sectores de la cancha, eso va a hacer que hayan sectores que no hayan más de dos tiempos, saltar líneas, son cosas que están emparentadas en la estructura del partido.

Festejo de Federico Valverde, jugador de la Selección de Uruguay. AFP

¿Cómo marcar a Federico Valverde?

"Le empatamos la mitad de la cancha, Uruguay jugó con una estructura de tres volantes y nosotros también lo hicimos (cuando dirigía a Ecuador), eso fue cuando fuimos a Uruguay. Como locales en Ecuador armamos un triángulo distinto con dos en la base y uno más en la zona del volante de contención que era Vecino en ese momento. Es cómo Colombia va formar dentro del campo, si lo va a empatar o si va a jugar con dos o uno más adelantado. No solamente es Federico Valverde , sino Nico de la Cruz del otro lado, que juegan entre los dos para que uno distraiga y el otro pueda ganar la espalda, ahí es dónde hay que definir bien esas sociedades, de cuándo Colombia tenga el balón y de cuándo no la tenga".

El tema de Racing

"La única verdad es la realidad y la realidad es que nadie me llamó de Racing, no existe nada; es todo de los periodistas. No hubo ninguna comunicación que me vincule a Racing, si iría o no, no lo sé, mi intención es buscar prestigio".