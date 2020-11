Colombia vs. Uruguay: “Todos vienen jugando bien y eso es bueno para la selección” dijo Luis Muriel

Este viernes, se disputará el partido Colombia vs. Uruguay y varios jugadores del combinado patrio atendieron a los medios de comunicación en rueda de prensa desde Barranquilla.

Uno de ellos fue Luis Fernando Muriel , quien indicó que está “con ganas de que llegue el día, estar en el campo, el equipo está bien, estamos bien y motivados. Queremos demostrar otra vez nuestro trabajo, tenemos las armas para hacer un gran partido y estamos seguros de que así será”.

Además, el atacante de la ‘tricolor’ habló sobre la dupla que ha conformado con Duván Zapata en el Atalanta , de Italia.

“Con Duván Zapata veníamos haciendo partidos desde el año pasado, ahora podemos jugar más partidos juntos. La sintonía dentro del campo ha mejorado, en octubre marcamos en los mismos encuentros, ahora tal vez tenemos más partidos y es algo que nos beneficiará en la Selección”, agregó.

Para este compromiso, la Selección Colombia tiene varias bajas en el frente de ataque, sin embargo, el exDeportivo Cali cree que los que están disponible podrán realizar una gran labor.

“Los demás delanteros están en buen momento, el profe Queiroz analiza los momentos de todos y es importante para nosotros tener una competencia sana. Todos vienen jugando bien y eso es un beneficio para la selección, hay que colocar a disposición del equipo lo que venimos haciendo”, aseguró.

La defensa rival se caracteriza por ser muy fuerte y recibir pocos goles, esto lo sabe el atacante colombiano quien aseguró que ya Colombia tiene su plan.

“Va a ser muy importante la movilidad arriba porque Uruguay plantea doble línea de cuatro que es difícil de penetrar y hay que mantenerlos presionados para que también el clima nos ayude, eso nos ha favorecido en Eliminatorias pasadas”, aseveró Muriel Fruto.

Luis Fernando Muriel es un hombre de la casa, nació en Santo Tomás, un pueblo a minutos de Barranquilla, y sabe lo que es jugar con el calor de la ‘arenosa’, sin embargo, reconoció que las ganas de ponerse la camiseta de la ‘tricolor’ siempre ayuda.

“Más allá de la memoria que pueda crear el cuerpo, son las ganas de vestir la camiseta de la selección. Son muy pocos los que juegan en el calor, pero parece que todos jugáramos en el mismo clima de Barranquilla. Todo va por la motivación que podamos tener en el partido, sin el apoyo del público toca encontrarla dentro del campo. Desde muy pequeño me fui de Santo Tomás y no tuve la oportunidad de jugar en este clima, solo en la liga del Atlántico y no estoy acostumbrado, pero vale más la motivación”, concluyó.