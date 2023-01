Cristian Arango: "En Selección Colombia hay que aprovechar los llamados para tener el visto bueno"

La Selección Colombia de mayores ya está en Los Ángeles, para el partido preparatorio contra Estados Unidos, y uno de los jugadores por los que los hinchas estarán atentos al duelo será Cristian Arango, quien es goleador en la MLS.

Por eso, el 'Chicho' habló con Gol Caracol, este miércoles, para hablar de su actualidad en esta convocatoria del técnico Néstor Lorenzo.

Publicidad

"Muy contento de volver a estar acá, de poder tener esta linda oportunidad porque siempre es un orgullo vestir la camiseta de la Selección y hay que disfrutar, pero con responsabilidad", afirmó de entrada.

Seguido a eso, Arango se mostró confiado en lo que pueda hacer en este duelo frente al combinado norteamericano, y más porque es en la ciudad en la que vive actualmente, ya que milita en Los Ángeles FC.

"Es una linda oportunidad estar acá en Los Ángeles, conozco este patio, espero tener chance de aportarle algo positivo a la Selección, será muy bonito. Es una oportunidad única que debemos aprovechar los que estamos acá, para tener el visto bueno del cuerpo técnico y la gente", dijo.

Acá más declaraciones de Cristian Arango:

Publicidad

*Jugar en el estadio de Los Ángeles Galaxy, el rival de su equipo

"Me ha ido bien, le he marcado gol a los Galaxy, me ha ido bien en este campo".

*Las fortalezas de la selección de Estados Unidos

"Tiene puntos fuertes que son las transiciones de defensa-ataque, son muy rápidos y debemos contrarrestar eso y debemos ser lo que nos identifica a la Selección, tenemos con qué hacerles daño, venimos a apostar y a proponer para ganar".

Publicidad

*La MLS, cada vez más atractiva

"Es una liga muy competitiva, física, ahora muchos jugadores quieren venir a tener la experiencia acá. Es una liga que está exportando jugadores al exterior, viene creciendo muy rápido, con partidos de clase mundial, es importante ahorita la liga y lo será aún más en unos años".

*Aportar a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo

"Obviamente la ideología que tiene cada uno de los técnicos, es muy bonita la experiencia que tuve con Reinaldo Rueda. Ahora acá asumir lo que quiere el cuerpo técnico, hacerlo bien y poder tener esa linda experiencia y tener ese toque que le pueda aportar a la Selección".

*Tiene excompañeros de Millonarios en esta convocatoria de Selección

"Tengo contacto con mis excompañeros, y tenerlos acá, siempre es bonito verlos y me la llevo bien con ellos. Disfrutando de mis compañeros que conocía, y los que ahora vengo a conocer".

*Oportunidades a jugadores del fútbol colombiano

"Son jugadores con mucho talento, se han ganado su lugar, vienen haciendo las cosas bien, de eso se trata, en nuestras carreras tengamos ese plus de tener estas oportunidades".