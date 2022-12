Daniel Muñoz, primera baja de la Selección Colombia para los duelos contra Brasil y Venezuela

La Federación Colombia de Fútbol aseguró que en las próximas horas el entrenador Carlos Queiroz dará su reemplazo.

Este sábado se confirmó que Daniel Muñoz es la primera baja de la Selección Colombia para los duelos de preparación que sostendrá contra Brasil y Venezuela (con transmisión de Gol Caracol), este próximo 6 y 10 de septiembre, respectivamente.

"La Federación Colombiana de Fútbol le desea una pronta recuperación al jugador, espera que cuanto antes pueda regresar a las canchas y así pueda continuar en la órbita de los jugadores elegibles para hacer parte de la nuestra selección", aseguró en un comunicado la FCF.

Comunicado Selección Colombia Masculina de Mayores sobre Daniel Muñoz.



De igual manera, confirmó que en las próximas horas, el seleccionador Carlos Queiroz anunciará el jugador que será convocado en reemplazo del futbolista de Atlético Nacional.

Justamente Muñoz tuvo que ser sustituido el jueves pasado en el encuentro por Copa Colombia que el verde paisa perdió, 1-0, con Tolima.

“Daniel Muñoz, quien en la práctica antes del partido tuvo una sensación de fatiga al nivel del isquiotibial (parte posterior del muslo), él me refiere algo de cansancio, por esta razón pedimos el cambio. Este tipo de lesiones se manejan clínicamente, donde lo evolucionamos, por eso en este momento no tiene dolor para caminar, no tiene hematoma tiene conservada la fuerza. Se terminará de evolucionar este viernes”, fueron las palabras, en su momento del médico de Nacional, Nelson Rodríguez.

Esta era la primera convocatoria que el lateral derecho o mediocampista, recibía para integrar el combinado nacional. Por lo que de esta manera también, se da por descartada su participación en el duelo que sostendrá el próximo domingo Nacional frente a Millonarios.