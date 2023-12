David Ospina, emocionado: no aguantó las lágrimas en su regreso a la titular de Selección Colombia

Los últimos meses no han sido nada fáciles para David Ospina. Infortunadamente, una lesión que sufrió en el codo, lo llevó a pasar por el quirófano. Esto hizo que se perdiera todo el año, ya que el suceso ocurrió el 14 de enero, en el enfrentamiento de Al Nassr contra Al Shabab. Pasaron 336 días, hasta que este sábado 16 de diciembre, regresó a las canchas y lo hizo por todo lo alto.

Teniendo en cuenta que la Selección Colombia disputó un partido preparatorio frente a México, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, el director técnico Néstor Lorenzo no dudó en darle la oportunidad. El guardameta antioqueño fue titular y la espera terminó. Pero eso no fue todo, sino que también significó el hecho de otra vez vestir la camiseta de la 'tricolor.

David Opina, guardameta de la Selección Colombia Getty Images

La última vez que habíamos visto a David Ospina bajo los tres palos del combinado patrio fue el 19 de noviembre de 2022, en el duelo de fogueo contra Paraguay. En aquel entonces, fue 2-0 a favor del equipo 'cafetero' , con anotaciones de Dávinson Sánchez y Radamel Falcao García. A partir de ahí, se perdió un total de 11 encuentros, entre amistosos y Eliminatorias Sudamericanas.

Por eso, las emociones no tardaron en aparecer. En medio de los actos protocolarios, puntualmente cuando cantaban el himno nacional, hubo lágrimas en el rostro de David Ospina. Estaba feliz y era más que evidente. Esto puede valer el hecho de recuperar a un hombre de experiencia, pensando en lo que se avecina y el reto de ir al Mundial de 2026 Estados Unidos, México y Canadá.