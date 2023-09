Devis Vásquez, el arquero sorpresa de la Selección Colombia que superó de todo para cumplir su sueño

"A veces, la vida da un giro inesperado en la dirección correcta", ¿o no Devis Vásquez? Un nombre que hace algunos meses era desconocido, se fue ganando su lugar en la Selección Colombia. Esto se dio, gracias al crecimiento exponencial y saltos en poco tiempo. Y es que, de 2020 a 2023, estuvo en Guaraní (Paraguay), fue al AC Milán (Italia) y, ahora, Sheffield Wednesday (Inglaterra).

En la actualidad, el nacido en Barranquilla tiene 25 años y está gozando de uno de sus mejores momentos deportivos, al punto de ser convocado a la Selección Colombia de mayores para la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela (victoria 1-0, como local) y Chile (chocarán el próximo martes 12 de septiembre, en condición de visitante).

Sin embargo, llegar a este punto no fue nada fácil. De hecho, hubo momentos bastante complejos, en los que, de seguro, más de uno hubiera 'botado la toalla'. Basta con traer a colación un dato demoledor, como el no haber podido debutar ni sumar un solo minuto como profesional en nuestro país. Esto lo llevó a tomar drásticas decisiones, como irse de Colombia.

Esta historia empezó a escribirse en su natal Barranquilla, en el club Gremio; posteriormente, probó suerte en Medellín, en Talentos Júnior; y llegó al profesionalismo. Patriotas le abrió las puertas, pero no fue lo esperado. Estuvo en Cortuluá y La Equidad, en condición de préstamo; no obstante, tampoco logró consolidarse. Eso sí, jugó en Sub-20 y lo aprovechó.

Con el cuadro 'asegurador', estuvo en la Copa Libertadores Sub-20, actuando frente a River Plate, Cruzeiro y Libertad. Esto le permitió llamar la atención de Guaraní, que se la jugó y le dio su chance. Como siempre se ha caracterizado, lo dio todo y le 'sacó el jugo' a su oportunidad. Fueron 31 partidos disputados, 44 goles recibidos y cuatro vallas invictas, en Paraguay.

Devis Vásquez, arquero colombiano vistiendo los colores del AC Milan, de Italia Getty Images

Empezaba a aparecer la luz, tras un 'oscuro' inicio. Las dificultades económicas, haber vivido en una habitación, alejarse de toda su familia siendo tan joven, no jugar lo esperado, entre otros sucesos, fueron tan solo algunas de las pruebas que superó, de la mano también de su padre. Y llegó la cereza del pastel: AC Milán, un histórico mundial, lo fichó. Tremenda sorpresa.

Consciente de que adueñarse de ese puesto sería duro, lo cedieron al Sheffield Wednesday (Inglaterra). Allí, ya van cinco compromisos, ocho tantos en contra y una imbatibilidad. Nada mal. Ahora, entre líneas de cada uno de estos capítulos hay historias por contar y así se lo hizo saber Yuliana Vásquez, prima de Devis Vásquez, en entrevista con Gol Caracol.

Devis Vásquez, con la Selección Colombia. Federación Colombiana de Fútbol.

¿Cómo vivieron la convocatoria de Devis Vásquez?

"Fue algo grande y maravilloso. La verdad es que nos sentimos contentos; además que la familia ha sido testigo de todo lo que le ha tocado vivir, pasar, superar, hacer y verlo llegar a donde está ahora, es impresionante. Creo que la palabra que se aplica o resume es orgullo, eso es lo que se siente y lo que más llenó nuestros corazones. Esto es fruto de tanto esfuerzo".

"Esfuerzo, superación, cosas que vivió", ¿Qué recuerda?

"Sin duda, no ha sido nada fácil y, por el contrario, han sido años de lucha porque, en esos tiempos cuando recién iniciaba, no tenían la facilidad económica e impulsarlo o ayudarlo a su sueño era complejo. Todo ha sido de mucho esfuerzo, gran dedicación y gracias a Dios ha logrado muchísimas cosas y lo que falta. No cabe duda de que es el premio a su entrega".

¿Cuáles son los valores y principios que más resalta de él?

"Primero, lo responsable, pero, en especial, lo dedicado porque es demasiado y uno lo admira. Es que uno ve a jóvenes de esa edad y solo piensan en rumba y no en salir adelante, mientras que mi primo se enfocó de lleno en su sueño, siempre lo tuvo claro y se entregó en su totalidad para que fuera una realidad. Su carrera es brillante y es por su forma de ser".

Devis Vásquez (izquierda), en medio de un entrenamiento con la Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol

¿Ese amor por el fútbol siempre estuvo ahí?

"Siempre lo quiso. Recuerdo que su pasión era y es tanta que se fueron a Barranquilla, después a Antioquia, vivió en una alcoba con un hermano de él y mi tío, y todo se fue dando. Ese amor surgió, en un inicio, porque, en la televisión, vio a uno que otro referente, dijo que quería ser como ellos y ese amor se fue formando, hasta el punto de ya estar en la Selección".

¿Cómo fueron esos inicios de Devis Vásquez?

"Se fueron a la costa, después a Antioquia, donde estuvieron un tiempo en una pieza y luego a la casa de mi abuela. Allí, él entrenó en Talentos Júnior de Medellín, luego fue a Tunja, a Patriotas, y, finalmente, llegó a Cortuluá. Pero eso no fue todo y también estuvo en La Equidad, donde duró casi seis meses, pero terminó volviendo a Patriotas y las cosas cambiaron".

¿Qué clase de cambios se presentaron?

"Estando en Patriotas, me acuerdo que un arquero uruguayo lo descubrió y, de hecho, en la actualidad, es muy amigo de Andrés Romano, el que ahora es agente de mi primo. Entonces el uruguayo lo recomendó y dijo que le echaran un ojo, ya que había visto habilidad en Devis. Romano quedó sorprendido con su nivel y ahí fue donde se la jugó y le abrió puertas".

La historia dio un giro de 180 grados...

"Mi primo, en ese momento, era muy pobre, lo que ganaba no alcanzaba para nada, su papá le ayudaba desde Medellín y a distancia, tan así que me acuerdo que le envió unos pares de guayos para que siguiera jugando. Desde ahí, fue el inicio de algo grande. Romano se lo llevó a Paraguay, donde brilló, después a Italia, en AC Milan, y ahora anda en Inglaterra".

Devis Vásquez, guardameta colombiano en un calentamiento con Sheffield Wednesday AFP

A propósito de ese salto de calidad, ¿Cómo lo vio?

"AC Milan hizo un préstamo, pero no con opción de compra por un año. Estamos a la espera de que le vaya muy bien y se consolide y logre hacerse con un lugar. En el equipo de Italia había como siete u ocho arqueros, así que no era nada fácil, pero sabemos que si llega a volver, lo hará con más preparación, nivel y se podrá hacer con un lugar en el once de allí".

Va dando pasos de gigante, ¿Dónde se lo imagina?

"Lo que uno más quiero es que siga triunfando, verlo más allá de donde está ahora y dando lo mejor de principio a fin. Él, a pesar de que es joven, ha superado muchas cosas, entonces verlo crecer más sería ideal. En conclusión, quiero verlo en el lugar que Dios le permita estar y donde sea siempre lo mejor, pensando en que juegue, crezca y demuestre su calidad".

¿Qué le diría si lo tuviera cerca y fuera a debutar con la Selección Colombia?

"Que me siento muy orgullosa de él, que no se imagina la felicidad que nos hace sentir, que siga llevando a lo más alto el apellido Vásquez. Lo quiero muchísimo y lo único que deseo es que siga creciendo, avance con la frente en alto y se crea el cuento porque todo esto es gracias a él, a tanto esfuerzo, sacrificio y dedicación que le ha inyectado al fútbol, día a día".

Devis Vásquez, guardameta colombiano vistiendo los colores del AC Milan, de Italia Getty Images

¿Cómo es fuera de las canchas, en el día a día?

"Si bien no somos de hablar a toda hora, más porque sé que es una persona ocupada y no quiero molestarlo o algo así, él es súper cercano a nuestra familia, lo cual es algo que valoro mucho. Mi papá ha tenido la oportunidad de estar con él y le habla y se deja aconsejar, en fin. Es algo que resalto porque hay muchachos que crecen y dejan a la familia a un lado".

¿De qué manera podría definir esta historia de Devis?

"Siempre que tengo oportunidad, le digo que estoy extremadamente orgullosa de él porque no ha sido fácil, luchó contra una condición económica dura y la superó, encontró la estabilidad, también de la mano de su papá, pudo salir adelante y ahora está viendo la recompensa. Trabajaron duro juntos y, poco a poco, están realizando ese sueño del fútbol realidad".

¿Cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado?

"Que siga adelante, enfocado en su carrera, siendo tan responsable, disciplinado y enfocado en sus cosas. Hay personas, las cuales, a veces, dicen cosas feas o que tal vez solo destruyen, entonces que no ponga atención, no abandone su sueño y le ponga todo, que no dude de él, que es una persona muy fuerte, con las cosas claras y si llegó hasta aquí es por algo".