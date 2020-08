Dorlan Pabón: “Ha sido injusto conmigo no volver a ser convocado a la Selección Colombia”

Dorlan Pabón es uno de los futbolistas colombianos que pasa por un buen momento en el fútbol mexicano, es el capitán de los ‘rayados’ y siente que ha hecho méritos para estar en la Selección Colombia.

En charla con el programa ‘ESPN FC Radio’, el atacante antioqueño rememoró sus pasajes en el combinado patrio.

* Ser convocado en la actualidad a la Selección

“La verdad eso me lo pregunto yo todos los días (no ser convocado). Acá en México siempre he tenido mi nivel, he marcado diferencia, he tenido méritos, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. El sueño de uno es siempre volver a la Selección, porque yo trabajo día a día para jugar nuevamente con Colombia. Ha sido injusto conmigo, porque a veces uno piensa que ha hecho buenas cosas, uno ha tenido méritos; uno debe ser realista, pero siento que he tenido un buen nivel para ir”.

* Conversación con Queiroz

“Nunca me han llamado, ni he tenido contacto con ellos. He tenido mérito, pero será que le hace falta algo a uno para ir a la Selección, igualmente, yo no bajo los brazos ni dejo de sentir el sueño de volver”.

* Problemas en la Selección

“No, eso es mentira. Si te llevan a la Selección Colombia uno debe ser profesional y si hay que jugar de arquero hay que hacerlo. Yo nunca le dije nada al profe (José Pékerman). Así jugara 10 o 15 minutos había que dar todo en la cancha”.

* Discusión con James

“Yo de la Selección salí muy bien, tuve una buena relación con todos, nunca tuve problemas con James, somos profesionales y somos muy grandecitos para el fútbol”.

* Recuerdo de la Selección Olímpica

“Teófilo Gutiérrez y yo compramos un parlante y una consola de videjuegos para los muchachos porque no había plata en los Olímpicos. ‘Teo’, William Tesillo, Cristian Bonilla y yo, eremos los mayores, los que teníamos que dar ejemplo. Pudimos llegar más lejos, pero se atravesó Brasil”.