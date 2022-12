Dunga negó contactos con Colombia y se mostró enfadado por esta situación

El técnico brasileño se mostró sorprendido por las versiones que lo acercan a la Selección. Aún así, manifestó que respeta mucho al combinado de nuestro país.

Carlos Caetano Bledorn Verri, 'Dunga', negó contactos con la Federación Colombia de Fútbol y aseguró estar molesto con la persona que habló en nombre de él.

"No tengo representante o alguna persona que hable en mi nombre. Yo hablo siempre las tratativas que tengo. Esto para mí es una gran sorpresa. Respeto mucho a Colombia, pero no he hablado con ninguna persona", aseveró el brasileño en el canal Fox Sports.

En la misma línea, Dunga enfatizó su asombro y se mostró molesto con la situación: "Estoy muy enojado porque no conozco a la persona que ha hablado en mi nombre, no tiene autorización a hablar en mi nombre".

“Respeto mucho a Colombia, pero no he hablado con nadie. Increíblemente en el fútbol son pocas las personas serias”, prosiguió el extécnico de la Selección de Brasil.

De esta manera, se descartó en un principio, las versiones de los últimos días que ubicaban a Dunga como el primer candidato en sustituir a José Pékerman en la dirección técnica de la Selección Colombia.

