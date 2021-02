Duván Vergara no se desespera: “No me esperaba el llamado a Selección Colombia, no he jugado”

Duván Vergara está tranquilo y confía en que será tenido en cuenta en la Selección Colombia en algún momento, así no haya sido citado para el microciclo del próximo 8 al 11 de febrero, en Barranquilla.

“No me esperaba el llamado porque no he jugado, igual siempre estoy alegre, nunca me desespero, porque el tiempo de Dios es perfecto, si eso va a ser para mí llegará en su debido tiempo”, afirmó de entrada en rueda de prensa, este martes.

Además, Vergara señaló que continuará esforzándose para ser tenido en cuenta: “Mientras tanto yo trabajaré para conseguirlo, están las Eliminatorias y la Copa América y yo espero seguir en buen nivel para que me tengan en cuenta”.

Por otra parte, el habilidoso atacante fue claro y concreto y sin rodeos habló de su futuro, que ante sus buenas presentaciones pareciera estar en el exterior.

“Siempre estar en América me motiva. Han llegado varias cosas, pero no han llenado las expectativas de nosotros, tampoco tengo afán de salir, la verdad es que el deseo de uno como futbolista es salir y cumplir sus sueños, de pronto no fue el momento, pero estoy contento acá, soy feliz y tienen Duván para rato”, finalizó.