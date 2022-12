Duván Zapata, baja de Atalanta: el goleador estará mínimo tres semanas por fuera de las canchas

Extraoficialmente se viene mencionando en Italia que esa sería la incapacidad para el atacante, que solamente pudo jugar 20 minutos en el duelo entre Colombia y Chile, el sábado pasado.

Duván Zapata estará por fuera de las canchas alrededor de tres semanas. A falta de una confirmación oficial, el goleador colombiano será baja para los próximos partidos de Atalanta, en la Seria A y la Champions Legue.

El delantero, de 27 años, sufrió una lesión de primer grado en su aductor derecho, durante el partido del pasado sábado en el que la Selección Colombia igualó 0-0 frente a su similar de Chile , en Alicante, España.

Carlos Queiroz: “Tenemos otra opción como Luis Muriel para reemplazar a Duván Zapata”

"Duván Zapata se perderá el desafío frente a Lazio. Los exámenes mostraron un estiramiento de primer grado en el aductor derecho. Con toda probabilidad, Zapata se perderá al menos la mayoría de los siete compromisos (5 de la liga y los dos de Champions contra Manchester City) hasta la próxima fecha FIFA a mediados de noviembre”, afirmó el diario ‘Gazzetta dello Sport’.

De hecho, el rotativo italiano hizo eco de las declaraciones del delantero colombiano, quien tras el partido señaló que “nunca antes había tenido una lesión así. Afortunadamente me detuve inmediatamente, si me hubiera quedado en el campo habría empeorado la situación. Ahora me siento bien y no tengo que forzar el músculo. Al caminar no siento dolor, pero no puedo correr”.

Por ahora, resta esperar la información oficial de Atalanta, que, de entrada, no podrá contar con su goleador de cara a las siguientes semanas. De esta manera podrá llegar el turno para el otro colombiano: Luis Fernando Muriel, quien se prepara para el partido de este martes de Colombia contra Argelia y espera afianzarse en el cuadro de Bérgamo.

