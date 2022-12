Duván Zapata: “Ojalá esta sea la era de volver a tener una copa con la Selección Colombia"

El delantero, quien milita en el Atalanta, de Italia, estuvo hablando con Adrián Ramos, en un en vivo en Instagram y se refirió a su actualidad en la ‘tricolor’ dirigida por Carlos Queiroz.

Duván Zapata, a punta de goles se ha ganado un lugar también en la Selección Colombia y eso lo pone feliz y lo deja tranquilo, como lo expresó, este viernes.

Y es que en una charla con Adrián Ramos, en un en vivo en Instagram desde la cuenta del América de Cali, el ‘Toro’ se refirió a su actualidad en la ‘tricolor’, dirigida por Carlos Queiroz.

“En este nuevo proceso digamos que he tenido más protagonismo, más continuidad, con el profe Pékerman tuve algunos partidos que me fue bien, yo llegué ya al final y esperar mi oportunidad. Me siento más protagonista y es un equipo en el que no es fácil arrancar, pero se está formando, cada partido que pasa sentimos que nos adaptamos más a lo que quiere el entrenador. Ojalá esta sea la era de volver a tener una copa con la Selección”, apuntó.

Además, Zapata resaltó la calidad de los futbolistas que tiene el combinado patrio en la actualidad, algo que le da un buen nivel al equipo.

“Los jugadores colombianos son vistos de otra manera, tenemos futbolistas en buenas ligas, buenos clubes, eso influye, porque todos agarran experiencia, entrenando con jugadores de altísimo nivel. Ya luego si vas a la Selección y puedes aportar ese tipo de cosas, individualmente te ira bien y el nivel de la selección crece”, agregó.

Por último, Duván señaló que la actual Selección Colombia se caracteriza por la alegría: “Se ha mantenido esa alegría, esa solidaridad, el que llega nuevo se siente de uno como si los conociera de mucho tiempo, construir ese tipo de cosas no es fácil, pero eso se ve desde el inicio, siempre que nos volvemos a ver luego de semanas y meses. Los líderes se han encargado que se mantengan ese tipo de cosas, desde las generaciones atrás hay referentes que han estado en estos dos procesos todos muy bien, tratando que el grupos e mantenga siempre unido”.