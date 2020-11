Ecuador vs Colombia: Carlos Queiroz se quejó del arbitraje en el partido frente a Uruguay

Carlos Queiroz no se guardó nada y aprovechó la conferencia de prensa de este domingo para criticar fuertemente al árbitro argentino Fernando Rapallini, luego de que no pitara un posible penalti sobre Luis Díaz , al minuto 35’, en el partido frente a Uruguay el pasado viernes.

"El árbitro no vio un penalti que está a 4 metros, es una vergüenza. Pero sí ve un penalti estando a 40 metros. Esta es la primera vez que hago un comentario sobre el arbitraje. Esto no es una disculpa, pero sí es una alerta", dijo Queiroz.

"Ahora estoy más indignado porque no entendemos cómo es posible que el árbitro no pite un penalti al minuto 35’ sobre 'Lucho'. No pitar ese penalti cuando el árbitro está a cuatro metros de la situación y después sí sancionar un penal cuando estaba a 40 metros en una jugada muy dudosa”, añadió.

El técnico de la 'tricolor' afirmó que dicha jugada pudo haber cambiado el rumbo del partido, ya que para él Colombia fue superior a Uruguay al momento de tener la pelota.

"No salimos bien al principio, pero despacito fuimos creciendo. Terminamos el primer tiempo controlando el partido con el 60% de tenencia de pelota. Y luego concluimos el juego con el 70% de la posesión, eso muestra las ganas del equipo. Pero el fútbol es un deporte de opiniones", afirmó el portugués.

No obstante, Queiroz también dijo que el colegiado argentino debería justificarle a la Federación Colombiana de Fútbol el por qué no sancionó dicho penal, "el árbitro tiene que justificar a la Federación una acción que pudo cambiar la historia del partido", concluyó.

