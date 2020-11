Edwin Cardona, el talento que sabe de sobra lo que es jugar con la Selección Colombia

Este domingo, la Selección Colombia entregó la nómina de convocados para los partidos contra Uruguay y Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas y Edwin Cardona es la gran novedad de la lista de jugadores de Carlos Queiroz.

Y es que el mediocampista de Boca Juniors ha venido siendo un jugador importante en el equipo argentino que disputa la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Lista de convocados Selección Colombia frente a Uruguay y Ecuador

Cardona Bedoya regresó al club ‘xeneize’ luego de la para del fútbol por la pandemia y ya ha logrado jugar cinco compromisos, sumando 214 minutos bajo el mando de Miguel Ángel Russo en Argentina.

El ex Santa Fe supo vestir las camisetas de todas las categorías juveniles de la selección con amplia experiencia, lo cual lo llevó a la convocatoria con el equipo mayor.

Cabe recordar que Edwin Cardona fue llamado por primera vez a la Selección Colombia en 2014 para partidos amistosos. A partir de ahí, el exNacional ha jugado 37 compromisos y ha anotado en cinco ocasiones.

Su primer gol con la ‘tricolor’ llegó el 30 de marzo de 2015, cuando Colombia enfrentó a Kuwait en un partido de preparación. El 8 de octubre del mismo año anotó un gol importante con la camiseta amarilla, cuando sentenció el marcador contra Perú , anotando el 2-0 final.

Contra Bolivia nuevamente convertiría un gol importante para la selección, colocando el 2-3 definitivo en La Paz el 24 de marzo de 2016 y contra Paraguay , el 6 de octubre del mismo año, anotó el gol de la victoria tras haber ingresado en los últimos minutos.

Sin embargo, no toda la carrera del exJunior en el combinado patrio siempre ha sido buena, también ha tenido frustraciones grandes. A la lista final para el Mundial Rusia 2018 no ingresó y se quedó con las ganas de disputar la máxima competencia a nivel de selecciones.

Sin duda alguna Edwin Cardona ha sido un jugador importante para la Selección Colombia y su aporte en las próximas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas será importante.

