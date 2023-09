"El debut de Chile fue desastroso y a la Selección Colombia le costó contra Venezuela; será parejo"

Disputó los Mundiales de Alemania 1974 y España 1982, jugó las Eliminatorias hacia México 1986, subcampeón de la Copa América 1979, considerado como uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia, defendió los colores de su país en 49 ocasiones y anotó 29 goles, ese es Carlos Caszely, quien analizó el duelo de este martes contra la Selección Colombia.

En charla con Gol Caracol, no se guardó nada al momento de hablar de 'la Roja', explicando, al detalle, cómo vio su debut, en el que perdió 3-1 frente a Uruguay, en condición de visitante. De igual manera, opinó del trabajo que está realizando el entrenador Eduardo Berizzo, comparado con el de otros directores técnicos, como el caso, justamente, de Marcelo Bielsa.

Y no se olvidó de la 'tricolor', de la que se animó a decir el esquema táctico que utlizó en el triunfo 1-0 sobre Venezuela, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con anotación de Rafael Santos Borré. Asimismo, gracias a su experiencia, se animó a decir y dar consejos de cómo afrontar las Eliminatorias Sudamericanas, las cuales recién están arrancando.

Por último, se refirió al cambio generacional que está sufriendo Chile y las causas que han llevado a que este paso sea un poco complejo. Pero eso no fue todo y teniendo en cuenta la polémica que se ha generado por el mal estado de la cancha, también dio su opinión, siendo claro y contundente en sus conceptos. "Las condiciones son las mismas para ambos".

Acción de juego de un partido de la Selección Colombia vs. Chile, en el Metropolitano Roberto Meléndez AFP

¿Qué opinión le merece el debut de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas?

"Fue un desastre perder 3-1 contra Uruguay. Más allá de que, anteriormente, solo había logrado dos empates, el estilo de juego no dejó conforme a nadie. Fue muy malo lo que se hizo y se vio. 'La Roja' no está jugando nada bien, aunque bueno a Colombia también le costó contra Venezuela, que hizo un buen planteamiento y le cerró espacios. Será muy parejo".

¿Por qué puede estar pasando eso con la mayoría de selecciones?

"Cuando empiezan las Eliminatorias, todos están nerviosos y es lógico porque está en juego un cupo al Mundial, pero más allá de eso, cuando un equipo no juega a nada, como Chile, se resiente, no solo el hincha o el país, sino que también los mismos jugadores, que empiezan a dudar del trabajo que han hecho a lo largo de esos pocos días que tuvieron juntos".

En el caso de Chile, ¿Cuál cree que ha sido la causa de ese bajón?

"Después de Marcelo Bielsa, que dejó una impronta en la Selección, haciéndolo entender cómo se juega al fútbol, empezó a decaer todo, tras la llegada de Jorge Sampaoli, Reinaldo Rueda, Juan Antonio Pizzi, entre otros, y ahora Eduardo Berizzo, trataron de cambiar un poco el sistema, pero no pudieron porque los jugadores ya estaban mentalizados con otra forma".

Acción de juego de un partido entre la Selección Colombia y Chile, en Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 AFP

¿Y el recambio generacional que sufren, tiene algo que ver?

"Es apenas normal que pase eso, ya que, en algún momento, llegas a los 32 o 35 años y todo se acaba, y toca mirar algo más. Lo que pasa es que cuando no hay buenos torneos en inferiores, se trabaja poco ahí y, como si fuera poco, hay siete extranjeros por equipo, es difícil pensar en un buen recambio para el día de mañana, como se querría o esperaría".

A propósito de esa 'generación dorada', ¿Qué significa seguir contando con Alexis Sánchez, Arturo Vidal, en fin?

"Un jugador puede tener 20 o 40 años, pero si rinde, tiene que jugar; la edad no es excusa. En el caso de Alexis Sánchez va jugando en Europa a un alto nivel; Arturo Vidal está en Brasil, pero bien, y lo mismo con Gary Medel. Desgraciadamente, por un problema extradeportivo, el técnico no llama a Claudio Bravo, pero siempre que puedan estar, bienvenidos acá".

En cuanto a la Selección Colombia, ¿Cuál es su análisis?

"Cuando ví a la 'tricolor', me imaginé que fue un 4-5-1, pero dicen que fue 4-3-3. Ví a Juan Guillermo Cuadrado jugando de Daniel Muñoz, como lateral y no de puntero; y por el otro lado, Luis Díaz cerca de Deiver Machado, en el primer tiempo. Y después sí, se soltaron, acompañaron a Santos Borré, subieron y ahí se vio mejor para penetrar la defensa venezolana".

¿Qué espera del equipo de Néstor Lorenzo?

"Indudablemente, creo que no van a venir a jugar de la misma forma que de locales; serán visitantes, por lo tanto se va a ver una frase famosa que dice que el equipo que va a jugar el cero, termina perdiendo 1-0. Entonces si Colombia se viene a defender contra Chile, lo más probable es que salga perdiendo, pero si encara y ataca, sería arriesgar. Es un balance".

Acción de juego de un partido entre la Selección Colombia y Chile, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

Recién están empezando las Eliminatorias, pero con su experiencia, ¿De qué manera afrontarlas?

"Son 18 partidos, demasiados, y en más de dos años, por lo tanto los que empiezan ahora, no van a terminar mañana. En estas selecciones, creo que lo que está haciendo Marcelo Bielsa habla bien, ya que está mirando el Mundial. Por eso, sacó a Edinson Cavani y otros referentes que no iban a llegar a esa cita orbital. Va a poner gente joven, como Darwin Núñez".

Y con este cambio de formato...

"Claro, no hay que olvidarse de que clasifican siete. Siempre digo que clasifican Brasil, Uruguay y Argentina, y ahí viene el grupo de los demás que pelean por esos cuatro cupos. Así que no son unas Eliminatorias fáciles porque los técnicos solo tienen tres o cuatro días para trabajar con sus jugadores y preparar todo; no hay tiempo. Hay que saberlo manejar".

¿Eduardo Berizzo es consciente de eso que acaba de decir: "pensar en el Mundial y no en las Eliminatorias"?

"Hay una gran preocupación porque llamó a 45 jugadores, entonces no se entiende mucho. Ahora viene Colombia, luego es el turno para Perú, que fue a rescatar un punto frente a Paraguay, después contra Venezuela, que jugó bien ahorita, y vamos a ver cómo se desenvuelve en el próximo juego y qué hará Chile. Está complicado el tema, pero recién se empieza".

Hay una polémica con relación al estado de la cancha, ¿Cuál es su opinión?

"El terreno de juego será igual para los dos. Si llega a llover, ambos van a sufrirlo, incluso perjudicaría más a Chile, pero no es excusa. Además, recuerdo que las veces que enfrenté a Colombia también fue en condiciones duras, así que ellos están acostumbrados a situaciones adversas. No veo que se saque ventaja para alguno".