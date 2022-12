“El fútbol coreano es competitivo y muy rápido”, comentó Anderson Plata

El actual jugador de Santa Fe pasó por las filas del Daejeon Citizen y conoce el estilo de juego del futbolista surcoreano. Así, se refirió en la antesala del duelo preparatorio entre Colombia y Corea del Sur, de este viernes a las 6 de la mañana.

¿Cómo fue su paso por Corea?

“Fue una experiencia muy bonita, muy lindo haber jugado en el futbol asiático, me marcó mucho, es algo que por acá se desconoce, pero es un futbol competitivo y rápido”.

¿Qué piensan los coreanos sobre el fútbol colombiano?

“Tienen un gran respeto por el futbol de acá, que es muy bueno técnicamente y que hay muy buenos jugadores y que por eso Colombia ha estado en los primeros lugares de los puestos de FIFA”.

¿Qué es lo que más puede complicar del futbol coreano a la Selección Colombia?

“En la parte física, en Corea se corre todo el partido, no se cansan, eso es lo más complicado de enfrentar a esa selección”.

¿Qué tal y que curiosidades tienen los escenarios deportivos en Corea?

“Son espectaculares esos estadios, incluso, en el de Daejeon, fue uno de los más lindos que organizaron en Corea y Japón 2002, pero los de Seúl son los más importantes, allá se jugó la final de aquel Mundial”.

El clima, el cambio de horario ¿puede afectar eso a los jugadores de la Selección?

“Uno no se adapta nunca al cambio, pero lo otro no afecta a lo deportivo. A la hora de jugar el rendimiento no se ve afectado durante los partidos”.

¿Por qué se fue del país asiático?

“El equipo donde llegué estaba peleando el descenso, no lo logramos salvar, aunque el club quería que me quedara, aunque preferí venir a Millonarios, porque es un club grande de nuestro país”.

