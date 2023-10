El kinesiólogo de Selección Colombia que 'salvó' las carreras del 'Pibe', 'Teo' y más: su historia

Cuando la Selección Colombia juega, las historias afloran en Barranquilla. La mayoría de miradas, como es apenas normal, se centran en el hotel de concentración de la 'tricolor', el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y, por último, se le hace seguimiento al equipo rival. Pero a lo largo y ancho de la ciudad hay lugares por descubrir, que esconden anécdotas.

Uno de ellos es el Coliseo Sugar Baby Rojas. En 2018, fue remodelado y quedó a la altura, ya que 'La Arenosa' fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Allí, se albergaron las competencias de voleibol. Sin embargo, en esta ocasión, Gol Caracol visitó sus instalaciones, en busca del gimnasio, que lleva por nombre Centro de Rehabilitación Ulises Quintero.

A este sitio han acudido varias figuras del fútbol colombiano en busca de un hombre, Ulises Quintero, más conocido como 'Bacila', como él mismo nos lo contó. Kinesiólogo en medicina deportiva hace 40 años, trabajó 18 años con el Junior e hizo parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia, en la era de Francisco Maturana y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Pero eso no fue todo. También estuvo con los Pumas de Casanare y en la Uniautónoma Fútbol Club. Son años dedicados a esta profesión, que ha dejado toda clase de vivencias y experiencias, lo que se ve reflejado en un mural, del que se siente orgulloso. Las fotografías, que cuelgan en esa zona del establecimiento y las cuida como su tesoro, hablan por sí solas.

Una a una, nos mostró sus imágenes, empezando con una junto al 'Zurdo' López, en 1999, en el cuadro 'tiburón', pasando por otros entrenadores como 'Bolillo' Gómez', 'Pacho' Maturana, Julio Comesaña, y más; y jugadores de gran talante como Victor Danilo Pacheco, Faryd Mondragón, Teófilo Gutiérrez, Carlos Valderrama, Diego Armando Maradona, en fin.

Carlos 'Pibe' Valderrama, exjugador de la Selección Colombia, en medio de un entrenamiento AFP

Justamente, con estos dos últimos tiene un recuerdo imborrable. "Esta foto, donde aparezco con 'el Pibe' y Maradona no la tiene nadie. Es única. Solo la tengo yo. Eso fue en el Romelio Martínez, en 2004. Es más, una vez, alguien vino y me ofreció $200.000 para que se la vendiera; luego, vino otro y puso 500 barras. Les dije que no", contó don Ulises Quintero.

"Esa foto tiene muchas anécdotas. Como 10 personas se han equivocado. Me dicen: 'Viejo Ulises, tremenda foto, bacana. El Pibe, Maradona y el 'Happy' Lora (risas). Otros dicen dizque: 'Una locura, viejo; Maradona, El Pibe e Iván Villazón. Aquí, me pusieron como Iván Villazón (risas). Eso han dicho miles de cosas, pero es la que más atesoro sin duda", añadió.

Y ese fue solo el inicio de una charla amena, en la que viajó en el tiempo y hasta puntualizó que en 1988 arribó a las toldas del Junior. Eso sí, el fútbol también le permitió conocer a otras celebridades: Rafael Orozco, al que le sanó un esguince de tobillo; Edgar Rentería, cuando estaba en los Marlins; y uno que otro político, resaltan entre los cuadros que ostenta.

Teófilo Gutiérrez, jugador de la Selección Colombia, celebra una anotación AFP

Ahora, su vínculo más fuerte fue con el fútbol. Prueba de ello es que "'El Pibe', hoy por hoy, es mi compadre, el padrino de mi hijo. Tenemos varias fotos, pero acá hay una especial en la sede del Unión Magdalena, cuando él estaba en Montpellier, y fue llamado a la Selección Colombia. Vino acá a hacer un trabajo para seguir su acondicionamiento físico. Es lindo eso".

Don Ulises tiene su reconocimiento en Barranquilla. Los futbolistas lo saben y lo buscan. De hecho, mientras se realizaba esta entrevista, Wilson Pérez, exmundialista con el combinado patrio, se encontraba en el Centro de Rehabilitación, siendo tratado de una lesión. Tiene unas 'manos milagrosas' y varios han sido testigos de ello. Les ha 'salvado' sus carreras.

"Diego León Osorio vino a Junior. Tremendo futbolista, pero decían que para qué lo traían si ya no podía jugar más por su lesión. Lo tratamos, lo recuperamos, jugó y volvió a brillar", afirmó con 'el pecho inflado'. Y ese fue solo el 'abrebocas', ya que, en seguida, reveló detalles de una con Carlos 'Pibe' Valderrama. Fue clave para que pudiera jugar un Mundial.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez', exentrenador de la Selección Colombia, en un entrenamiento AFP

"Él tuvo un lesión de menisco en un partido de fogueo y decían que no llegaba al Mundial. No era fácil. Pero empezamos a rehabilitarlo. Lo trabajábamos cuatro veces en la mañana y otras cuatro en la noche. Eso fue de sol a sol. Lo dimos todo y él siempre tan comprometido. Lo logramos. Terminó yendo a la cita orbital. Un éxito y agradecido", puntualizó.

Y es que varios exSelección Colombia le 'deben' mucho Ulises Quintero. "En 1993, 'Pachequito' sufrió una lesión y decían que no podía jugar; un duro golpe para él. Imagínate, estaba en su mejor momento, tenía el motor cero kilómetros, cogía el balón y parecía una gacela, dejaba regados a sus rivales. Entonces nos propusimos salvar a este 'crack'", rememoró.

"Estábamos concentrados al ser previo a la final y los equipos, en esas instancias, no salen ni nada. Eso lo aprovechamos y valió la pena el sacrificio. A Víctor Danilo Pacheco, le poníamos hielo cada hora o media hora. En la habitación compartía con Iván René Valenciano y yo me quedaba en el medio. Tocaba con alarma y todo; fueron días y noches duras", dijo.

Víctor Danilo Pacheco, exjugador de la Selección Colombia AFP

Su lugar no se lo ganó gratis. Fueron sacrificios y lo de Pacheco era un claro ejemplo. "Ponía la alarma, le quitaba el hielo, colocaba otro, me acostaba, sonaba otra vez la alarma y, sin importar que fuera la una, dos o tres de la mañana, hágale. Al final, lo recuperamos. Funcionó. Jugó la final y quedamos campeones en 1993. Trasnochado, pero celebrando (risas)".

Lo que es hacer su trabajo con amor, siempre da sus frutos. Por eso, hasta jugadores extranjeros confiaron en su poder y sabiduría. "A Omar Pérez lo conocimos en Junior, pero siempre se habló de su lesión; un jugador con potencial europeo. La 'rompía'. Fue al 'viejo continente', le hicieron una resonancia magnética y le detectaron artrosis crónica genética", contó.

"Genéticamente, el cartílago lo va absorbiendo el cuerpo y eso genera un dolor impresionante. Pero el 'Zurdo' López se la jugó y confió tanto en él que lo trajo, le hicimos un trabajo de fortalecimiento, lo inyectamos y pudimos recuperarlo. Creo que ha sido el caso más complejo que he manejado. No obstante, le callamos la boca al mundo entero", expresó.

Omar Pérez, en su época como jugador del Junior de Barranquilla contra Boca Juniors, en Copa Libertadores AFP

Con 'aire en su camiseta' y feliz por el resultado, don Ulises fue contundente. "Fíjate que en Junior duró tres años, luego en Medellín brilló y en Santa Fe ni se diga. Casi 12 años con su rodilla intacta. Antes de eso, le pagaban por partido porque no le hacían contrato por su patología. Esa rehabilitación con nosotros fue clave y era una lesión difícil", afirmó con alegría.

Años y años de experiencia, de estar de lleno y vinculado al fútbol, de 'salvar' carreras y de ganarse la confianza de más de un futbolista. El más reciente fue el caso de Teófilo Gutiérrez. "Lo de 'Teo', en Junior no lo recuperó nadie. Hasta mandaron a traer un fisioterapeuta de Argentina, lo revisaron y nada. Sin embargo, yo lo había curado en otras ocasiones", añadió.

Diego León Osorio (izq.), exjugador de la Selección Colombia Archivo de Colprensa

"El propio 'Teo' me dice, ven acá, 'Bacila', que era como me conocían desde la época del Junior. Me mostró y le dije que esa lesión se la rehabilitaba. Su respuesta fue: 'si lo logras, te doy tanto'. Trabajamos mañana y tarde y se logró. Lo llaman del Cali, porque ya Junior no lo quería, le hacen las pruebas, pasa y mira, no se lesionó más, gracias a este pechito", sentenció.

Este es Ulises Quintero, kinesiólogo en medicina deportiva con cerca de 40 años de experiencia y una lista interminable de futbolistas que pasaron por sus manos, pero, en especial, un libro completo de anécdotas. Escucharlo es un deleite y aún más verlo haciendo su trabajo. Pasión, entrega, amor, dedicación y una pieza clave en la carrera de varios 'cracks'.