El sueño de Yairo Moreno: "Lo que más deseo es anotar un gol con la Selección Colombia”

El jugador que fue convocado para los partidos preparatorios contra Perú y Ecuador dialogó con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y aseguró que es una satisfacción retornar de nuevo a la nómina del combinado nacional.

Yairo Moreno sigue consolidándose dentro de la nómina de Carlos Queiroz para las Eliminatorias y la Copa América 2020. El extremo, quien habló con ‘Blog Deportivo’, mencionó que es una alegría volver a estar con la Selección Colombia.

Además, dejó en claro que, a pesar de no jugar en su posición de siempre (extremo), juega de lateral en León y se ha acostumbrado.

Por otro lado, habló de su recorrido en el Medellín y comentó que sin ese paso no sería el jugador que es ahora, un futbolista con “madurez y personalidad”.

Su regreso a la convocatoria

“Siempre he dicho que trabajando con humildad y con los pies en la tierra se hace un buen trabajo y siempre me preparo para eso. Es una gran satisfacción y es una linda oportunidad volver a la Selección”.

Sobre su cambio de posición en la Selección

"En León estoy jugando de lateral izquierdo, pero claro que extraño esa posición en la Selección, porque mi fuerte es atacar, pero me he acostumbrado a las posiciones rápidamente y lo que importa es hacerlo de la mejor manera".

Su capacidad en la media distancia

"Ya hecho goles de media distancia, me tengo confianza de patear desde afuera y siempre que tengo la oportunidad de rematar al arco lo hago. El 'profe' Queiroz me reitera que no tenga temor y, pues ahora, anotar con la Selección es lo que más deseo".

Lo que aprendió en el Medellín

"Allá me tocaron buenos técnicos, el profesor Víctor Luna fue el que me vio de primeras y me lleno de confianza. Ahí aprendí a madurar un poco, a tener personalidad y en la Selección quería sacar ese carácter que tuve en Medellín y lo he podido mostrar".