El 'Tino' Asprilla, desde la clínica, habló de todo: Eliminatorias, su salud y la advertencia para Queiroz

El exdelantero en su dialogo con ‘Blog Deportivo’, de 'Blu Radio', aseguró que el calendario de la Selección Colombia da lo mismo sino se corrigen primero los errores en el estilo de juego de Carlos Queiroz.

Faustino Asprilla siempre es una voz autorizada cuando se habla de la Selección Colombia. Esta vez, el tulueño, en conversación con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, opinó sobre el sorteo de las Eliminatorias para Catar 2022. Comentó que no hay que pensar en el calendario, sino en el manejo del equipo de aquí en adelante.

Además aseguró que la presencia de un ‘10’ en la Selección "es necesaria, porque el seleccionado siempre ha jugado así". Por su parte, comentó que Colombia necesita de un delantero consolidado que marque goles tanto en su club, como en el combinado nacional.

Dudamel: “Vivir en Colombia me permite tener muchos más datos de los futbolistas colombianos”

Acá lo mejor de la entrevista al ‘Tino’ Asprilla:

Su opinión del sorteo de las eliminatorias

“El calendario es lo mismo, siempre nos toca Argentina en noviembre. Independientemente de quien nos toque, los partidos de Eliminatorias son difíciles. A mí no me preocupan los partidos sino el funcionamiento del equipo, es fundamental que llegue James y que haya un goleador consolidado. Si esta Falcao, él siempre da una mano”.

La necesidad de un delantero consolidado

“Cuando nosotros estábamos jugando teníamos varios goleadores en la Selección, luego hubo un periodo en el que no había delantero y cuando apareció Falcao volvimos a una Copa del Mundo. Por eso es fundamental buscar muchachos nuevos como Morelos o Duván que se pongan a marcar goles con la Selección, porque hay jugadores que son importantes en Colombia pero que no marcan goles”.

El cambio de estilo de la Selección

"Cambiar el fútbol tan rápido no es tan fácil. Tratar de jugar al estilo del fútbol europeo, no es algo a lo que Colombia está acostumbrado. Por ejemplo, nosotros no podíamos correrle a la Selección de Alemania porque ellos jugaban a otro ritmo. Más allá de que estos futbolistas, en su mayoría, jueguen en Europa, en las Eliminatorias hay que seguir jugando al estilo sudamericano. Queiroz tiene que caer en cuenta que acá siempre se jugó con un numero 10 y todavía está a tiempo de corregir, sino será bastante difícil enderezar el rumbo del equipo".

Su salud

"Tengo una descompensación en el organismo por el ácido úrico que me molestaba y me estaba dañando el cuerpo. Creo que este viernes salgo, es algo de controles que me han hecho. Todos los exámenes han estado bien".

