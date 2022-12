Elkin Soto: “Claro que me dolió no ir al Mundial de Brasil, para Pékerman no fue fácil elegir”

El exmediocampista de Manizales estuvo en tres procesos de Eliminatorias con la Selección Colombia, para los mundiales de 2006, en Alemania; 2010, en Sudáfrica; y 2014, en Brasil.

Si hay jugador que vivió en carne propia el cambio generacional que se presentó en la Selección Colombia, fue Elkin Soto. El ‘Sultán’ jugó 26 partidos vestido de amarillo, marcó 6 goles y estuvo bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda, Eduardo Lara, Jorge Luis Pinto y José Pékerman.

Con estos tres entrenadores disputó las Eliminatorias para los mundiales de 2006, 2010 y 2014; sin embargo y pese a estar en el proceso que clasificó al combinado nacional después de 16 años a una cita orbital, no hizo parte de la lista de 23 jugadores que lograron el quinto puesto en Brasil.

“Mi proceso en Selección fue muy bonito. El primero que me acercó fue el ‘profe’ Reinaldo Rueda a quien le estoy muy agradecido -después llegó Eduardo Lara- Teníamos un buen grupo, yo llegaba porque estaba en un buen nivel en Once Caldas y jugadores como Juan Pablo Ángel, Iván Ramiro Córdoba y Óscar Córdoba, me acogieron muy bien. Lastimosamente no logramos clasificar por un punto”, le dijo a GolCaracol.com.

“Ya después, para el Mundial de Sudáfrica, tuve la posibilidad de ir con Pinto, pero desafortunadamente fue mi primera lesión en Alemania y jugué muy pocos partidos”, prosiguió.

Sin embargo, el exmediocampista oriundo de Manizales, hace un párrafo aparte para su experiencia con José Pékerman, quien a pesar de no llevarlo al Mundial de Brasil; considera uno de los mejores técnicos que tuvo en su carrera.

“Con Pékerman fue un ciclo maravilloso. Se juntaron una serie de jugadores que estaban en su mejor nivel, con un cuerpo técnico que supo aprovecharlos al máximo. Les dio la confianza a todos y siempre fue muy claro en los objetivos que quería”, aseveró.

Por eso y más allá de admitir la tristeza de no se incluido en la lista mundialista, Soto se mostró feliz de haber sido parte del grupo que volvió a poner a la Selección Colombia en boca de todos.

“Estaba ilusionado, como todos, de ir al Mundial. Claro que me dolió no haber ido; pero soy consciente que para el ‘profe’ Pékerman no fue fácil porque ese era un grupo de jugadores de una calidad impresionante. No en vano lograron hacer historia en Brasil, algo de lo cual también me siento orgulloso porque los conozco a todos y sé los sacrificios que hicieron”, concluyó.

