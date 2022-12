Elkin Soto: “En las Eliminatorias a Brasil 2014, Colombia tenía jugadores con mucha técnica”

El nacido en Manizales hizo parte del proceso de José Pékerman al Mundial de Brasil 2014. Este sábado y domingo, reviva en la pantalla de Caracol TV y en www.golcaracol.com los duelos de Colombia frente a Chile y contra Paraguay. Inicio de transmisión a las 10:15 a.m.

Elkin Soto tuvo un largo proceso en la Selección Colombia y de la misma destacó la buena calidad de los jugadores que lograron la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Precisamente, este fin de semana en 'Vive el Gol Caracol' se podrán ver nuevamente dos duelos de alto nivel y en el que los colombianos desplegaron un buen fútbol: sábado 13 de junio visita a Chile y domingo 14 de junio, con Paraguay, en Barranquilla.

Reviva los partidos de Colombia frente a Chile y Paraguay, rumbo al Mundial Brasil 2014

“Yo pienso que hay muchos aspectos por los que se tuvo el resultado, pero creo que algo que yo siempre he nombrado y tengo muy presente fue el buen rendimiento de cada uno de los jugadores en sus clubes, veníamos siendo titulares, eso fue fundamental. Todos éramos importantes en los equipos”, dijo Soto, este viernes en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Además, destacó la labor de José Pékerman, diciendo que “fue el que menos jugadores ha utilizado en una Eliminatoria, que es larga, y así mantuvo una base importante en la Selección. El cuerpo técnico se preocupaba mucho por todos los jugadores”.

Repase acá más declaraciones de Elkin Soto:

*La calidad de los jugadores colombianos

“Hubo un gran complemento de esos jugadores y se tenía la técnica en esa Selección Colombia, futbolistas que se sumaban al ataque muy bien, en el caso de Aldo Leao, en los minutos que yo entraba, Abel Aguilar también aportaba desde la zona media del campo”.

Sebastián Pérez: “No le cierro la puerta a una vuelta al fútbol colombiano y a Nacional”

*La tristeza de no ir al Mundial de Brasil 2014

“Me quedo con el proceso de Eliminatorias que siempre fui profesional, trabajé bien, competí por una posición que tenía grandes jugadores por delante de mí. Queda esa tristeza por no haber podido ir a un Mundial, porque estuve en tres procesos y no poderlo lograr como jugador, sentirse realizado, pero me siento tranquilo. En el momento fue fuerte la decisión de no estar en la nómina, por todo lo que habíamos pasado”.

*Su opinión de José Pékerman

“Cada uno tiene su punto de vista y está en toda su libertad de comunicarlo, personalmente yo tengo que agradecerle al cuerpo técnico de Pékerman porque en la era de él fue muy valioso para mí. Él fue a Alemania a una entrevista personal, me convocaba constantemente y queda la tranquilidad que me dio un voto de confianza, para estar dos o tres años con selección”.

