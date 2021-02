Emerson Rodríguez: “Fredy Guarín me animó y me dijo que me las creyera en Selección Colombia”

Emerson Rodríguez es uno de los jóvenes que más se ha destacado en los últimos meses en el fútbol colombiano, vistiendo la camiseta de Millonarios , algo que llamó la atención en Selección Colombia .

Y tras el llamado de Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico para el microciclo que se realiza en Barranquilla, el habilidoso jugador se refirió este martes en rueda de prensa a lo que ha sido esta experiencia.

“Es una experiencia muy bonita, hay que disfrutarla y va a ser de muy buen aprendizaje con el profe Reinaldo Rueda, eso nos aportará también para llevarlo al club, a futuro la verdad me veo acá, con la ayuda de Dios así será”, señaló de entrada.

Acá más declaraciones de Emerson Rivaldo Rodríguez:

*Los consejos de Alberto Gamero en Millonarios

“El profe me ha dicho que el trabajo en equipo y la solidaridad que tenemos es muy importante, el equipo ha mejorado mucho en conjunto y me dice que tengo que ir al último cuarto de cancha a hacer lo yo sé hacer: atacar. Eso me ha ayudado mucho”.

*Los jugadores con los que le gustaría compartir en Selección Colombia

“Esto es un proceso, vamos por el buen camino, me gustaría jugar al lado de James por el excelente jugador que es, con Falcao y Cuadrado, sería un orgullo y una satisfacción, eso una meta. La verdad sí me veo ahí porque para eso trabajo y he venido haciendo las cosas bien, seguiré en este camino”.

*Las palabras de Fredy Guarín y Macalister Silva

“Fredy nos contó su experiencia, que era muy bonito vestir los colores de la tricolor, me dio mucho ánimo, me dijo que me las creyera, que confiara en Dios que si trabajaba lo iba a lograr y ‘Maca’ también que siguiera con esta humildad y seguir trabajando y esforzándome”.