“Es lamentable que no puedo entrenar por 15 días y a Yerry Mina solo le mostraron amarilla”

Anderson Santamaría aseguró que le cosieron seis puntos en el dedo meñique del pie, luego de un pisotón que recibió del zaguero colombiano. “Es distinto poner una pierna fuerte a ser desleal con el compañero”, dijo.

El defensor de la Selección de Perú y el Atlas mexicano se mostró en desacuerdo con la tarjeta amarilla que le mostraron a Yerry Mina, luego de una dura entrada del colombiano.

Santamaría dejó el campo sangrando, en el 70’, pero unos minutos después se reincorporó y pudo seguir disputando el compromiso.

Sin embargo, terminado el compromiso el jugador ‘inca’ aseguró que le cosieron seis puntos en el dedo meñique del pie y tendrá 15 días de incapacidad, por lo que no podrá disputar lo que resta de la Liga Mexicana.

“Es lamentable que no pueda entrenar por 15 días y que Yerry Mina solamente haya sido sancionado con una tarjeta amarilla. Sabíamos que sería un partido fuerte, sin embargo, es distinto poner una pierna fuerte a ser desleal con el compañero. Me acaban de coser y me deja fuera de lo que resta del campeonato con mi equipo. La sanción no me pareció justa", fueron las declaraciones de Santamaría, recogidas por el diario ‘Depor’, de Perú.

Cabe recordar que la Selección Colombia se quedó con el triunfo por 1-0 sobre Perú, el pasado viernes, gracias al gol de Alfredo Morelos (90+2), atacante del Rangers, de Escocia.

Los futbolistas de la selección peruana deberán volver a sus clubes, pues el partido amistoso que estaba pactado para el próximo martes frente a Chile se canceló por pedido de los dirigidos por Reinaldo Rueda.

