“Esperamos tener a James en un ciento por ciento frente a Brasil”: Pékerman

El técnico colombiano valoró la entrega y disposición del volante, quien decidió someterse al viaje hasta San Cristóbal y concentrar con el grupo pese a no estar apto para jugar.

Publicidad

Con el punto en el bolsillo y la cabeza un poco más fría tras el empate 0-0 entre Colombia y Venezuela, José Pékerman explicó que ya piensa en el siguiente partido, contra Brasil. Y en ese sentido, el tema James Rodríguez vuelve a tener relevancia. Pasó el capítulo contra los venezolanos, pero inicia el segundo, para conocer si estará o no conta los brasileños.

“Ahora que terminó un poco la novela de James, hay que decir que tiene un proceso difícil de recuperación, aunque evolucionó mucho en su lesión (llegó de Bayern Múnich recuperándose de una lesión muscular en el muslo posterior derecho). Era peligroso ponerlo, no solo pensando en el próximo partido. Un jugador de su categoría, si no está al ciento por ciento, no iba a estar bien”, explicó el estratega de la Selección.

Lea también: Empate técnico: para Dudamel y Pékerman el punto sirve, cada uno a su modo

Y agregó sobre el compromiso y ganas de actual del cucuteño: “Su deseo es estar. Él se unió a la delegación, en un viaje complicado, con el mejor ánimo de estar con sus compañeros, y de apoyar al equipo. Esperamos tener a James en un ciento por ciento frente a Brasil”.

Publicidad