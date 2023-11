Este es Cristian Borja, el lateral que brilló en Paraguay vs. Selección Colombia, por Eliminatorias

A pesar de que no fue titular en la victoria 2-1 sobre Brasil, cumplió y de gran manera en los minutos que estuvo en cancha. En dicho compromiso, Cristian Borja entró para el segundo tiempo, tras una molestia física de Deiver Machado, y lo hizo muy bien. Por eso, el director técnico Néstor Lorenzo no dudó un segundo en darle la oportunidad para el partido de este martes contra Paraguay.

Allí, compartió la línea defensiva con Daniel Muñoz, quien ofició como lateral derecho, y los centrales Yerry Mina y John Janer Lucumí. La tarea no era nada fácil y menos frente a un equipo tan duro y físico. Pero eso no fue impedimento para que el nacido en Cali, de 30 años, hiciera de las suyas. No cabe duda de que fue uno de los mejores de la cancha, siendo clave en la victoria por 0-1.

En primera instancia, u na de las razones para ganarse esa distinción fue el hecho de que participó en la jugada que terminaría en penalti a favor de la 'tricolor'. Cristian Borja tomó la pelota y envió un centro divino que llegó a la espalda de la defensa 'guaraní' para que sorprendiera Daniel Muñoz. Sin pensarlo, se la bajó a Santos Borré, que cuando intentó definir, pegó en la mano de un rival.

Sumado a eso, se mostró participativo en su zona. Sus proyecciones fueron fundamentales en varios intentos de ataque del combinado patrio y su aporte en defensa ni se diga. Con mucha firmeza y seguridad, contuvo a los contrincantes, quienes nunca supieron cómo pasarlo. Además, no negó ni una gota de sudor, siempre lo dio todo y contagió a sus compañeros a lo largo del encuentro.

Finalmente, se retiró al minuto 89, con algunas molestias físicas, siendo reemplazado por Yerson Mosquera. Se deberá aguardar por su evolución y el parte médico de lo que haya pasado en dicho remate del partido. Ahora, lo hecho en cancha sorprendió a más de uno, mientras que para otros fue normal, teniendo en cuenta que es lo que demuestra siempre en el Sporting Braga (Portugal).

¿Cuál ha sido la trayectoria de Cristian Borja?

Nacido el 18 de febrero de 1993, Cristian Borja debutó profesionalmente el 15 de enero de 2015 con Cortuluá. Desde entonces, mostró condiciones. Esto le permitió dar el salto a Independiente Santa Fe y, al mantenerse en ese alto nivel, llegar al exterior. México fue su primer país afuera de Colombia. Allí, Toluca le abrió las puertas y estuvo poco tiempo. Tan solo fue una temporada.

Europa lo llamaba. Fue así como, en 2019, llega a Sporting de Lisboa, pasa al Sporting de Braga y tiene una pequeña experiencia en Turquía, con Alanyaspor. Logró consolidarse y, por eso, regresó a Portugal, al Braga, donde ha sabido hacerse con un lugar, lo que le permitió ser tenido en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo para su proceso, el cual va por un muy buen camino.

Eso sí, antes de llegar a la 'tricolor' de mayores, se debe resaltar que había tenido la oportunidad de vestir la camiseta del combinado patrio en divisiones menores. Estuvo en el Preolímpico y, de paso, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, con la Sub-23. Después, jugó sus primeros mintos con la absoluta el 7 de septiembre de 2018 contra Venezuela, en un juego preparatorio.

Dicho llamado se dio bajo el mando de Arturo Reyes, quien confió en Cristian Borja y no desentonó. De hecho, el 30 de mayo fue seleccionado en la lista de 23 jugadores que disputaron la Copa América 2019 en Brasil. En aquel certamen, debutó como titular el 23 de junio en la victoria por la mínima diferencia sobre Paraguay, justamente, rival al que le hizo estragos este martes.