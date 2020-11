Este es Fernando Rapallini, el árbitro de Colombia vs. Uruguay: hace poco tuvo polémica con América

Fernando Rapallini será el encargado de impartir justicia este próximo viernes, cuando la Selección Colombia reciba en el estadio Metropolitano de Barranquilla a Uruguay, por la fecha tres de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

El juez argentino, quien nació el 28 de abril de 1978, es árbitro FIFA desde el 2015 y se ha destacado por dirigir partidos de los torneos internacionales de Sudamérica, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Rapallini fue el encargado de arbitrar el partido entre Gremio y América de Cali por la última fecha de grupos de la Copa Libertadores 2020. Allí, el árbitro argentino fue duramente criticado por adicionar 11 minutos, tiempo en el que pitó un penal a favor del conjunto brasileño y que terminaría con la eliminación del cuadro ‘escarlata’.

No obstante, según ‘TyC Sports’, el colegiado fue suspendido un mes a principio de año por el Tribunal de Disciplina de la AFA, por “reiterados errores” administrativos en los informes post partidos.

Rapallini no le ha dirigido ningún partido a la Selección Colombia de mayores, pero sí a la Sub 20. Fue el pasado 17 de enero del 2019, en la primera fecha del Sudamericano Sub 20 y que terminó con victoria 1-0 de Venezuela sobre Colombia con gol de Samuel Sosa.

Para el juego entre Colombia y Uruguay, el juez argentino estará acompañado de Juan Belatti y Diego Bonfa, también argentinos. Facundo Tello irá como cuarto juez. En el VAR estarán los peruanos Diego Haro y Víctor Cantillo.

