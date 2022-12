No, gracias.

Faustino Asprilla: “Si José Pékerman no sigue en la Selección, a mí me gusta ‘El Bolillo’ Gómez” Faustino 'El Tino' Asprilla dijo que si José Néstor Pékerman no continúa como técnico de la Selección Colombia, su favorito es Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez.