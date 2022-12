Faustino Asprilla y el espaldarazo al ‘10’ de Colombia: “James es James, no se pongan a inventar”

Después de compartir en sus redes sociales un mensaje de apoyo para el crack de la ‘tricolor’, el delantero charló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y llenó de elogios al jugador del Real Madrid.

El otrora delantero de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, habló este jueves en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre la posible ausencia del nortesantandereano en el equipo ‘cafetero’.

“Poner a James en discusión o en duda es una falta de respeto con él. El técnico puede ir y hablar con sus jugadores, es lógico; pero James no es uno de esos jugadores que se tengan que poner en duda”, aseguró.

Por otra parte, habló de la situación de Rodríguez Rubio en el equipo 'merengue'.

“James es un crack, está en el Real Madrid porque hizo muchísimas cosas buenas para estar allá. Él quiere jugar en el Real Madrid y no lo dejan, porque no tiene quien lo defienda. Gareth Bale fue a la Selección de su país, posó con una bandera donde dejaba de último al Madrid, y ¿qué pasó', sigue jugando”, agregó el 'Tino'.

Además, recordó cuando vivió una situación similar. Asprilla dijo que: “En las Eliminatorias de 1994, contra Paraguay fallé penal, a Perú le ganamos 1-0. Maturana me sentó y me dijo “que no estaba en el nivel”. Yo le dije que yo estaba jugando en Europa, con mucho nivel. Me sentaron en el partido contra Argentina, ganamos y yo me fui. Valderrama y los demás me dijeron que me necesitaban, que volviera; empecé a jugar al nivel, empezamos a hacer goles, le ganamos a Argentina allá”.

