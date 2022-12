Francisco Maturana: “Ahora no hay perfiles de técnicos para la Selección, es el que más suene”

El entrenador chocoano habló con Golcaracol.com sobre la posición en la que se encuentran los técnicos colombianos y la postura que debe tomar la Federación frente al nuevo sucesor de Pékerman.

Desde el momento en que el argentino José Néstor Pékerman dejó su cargo como entrenador de la Selección Colombia, este mes de septiembre, la danza de nombres para reemplazarlo en el banquillo técnico no ha parado.

Dunga, Luis Felipe Scolari, Roberto Martínez, Carlos Queiroz y Gerardo Martino son, entre otros, los nombres que han sonado y que el país ha conocido en este último mes. El único colombiano que aparece en la lista es Luis Fernando Suárez, actual DT de La Equidad.

De este variado grupo de seleccionadores internacionales hay varios que ya han negado contactos con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y otros han desestimado la posibilidad de llegar a la ‘tricolor’.

Mientras la FCF se decide por el sucesor de Pékerman, el samario Arturo Reyes, técnico de la Sub-20, se ha hecho cargo en los juegos de preparación que ha tenido el equipo en esta última etapa del año.

Golcaracol.com habló sobre todos estos temas con el entrenador chocoano Francisco ‘Pacho’ Maturana, quien se refirió a la baraja de candidatos, al presente de los seleccionadores colombianos y a la postura que, según él, deben tomar los dirigentes de la Federación.

La mayoría de los candidatos que suenan para dirigir a la Selección Colombia son extranjeros: Dunga, Luis Felipe Scolari, Carlos Queiroz, Gerardo Martino, Roberto Martínez. El único colombiano es Luis Fernando Suárez ¿cuál es su opinión?

"Si a mí me traen un chat, si quiera, en el que me muestren que hablaron con Roberto Martínez, les creo. Hay muchas cortinas de humo. Eso no depende de los entrenadores, ¿cierto? De pronto son agentes o representantes que hacen su trabajo. No sé…"

¿Y por qué en el país no se habla tanto de los entrenadores colombianos, que son tan valorados afuera?

"Los colombianos son técnicos preparados, producto de la academia, de la experiencia, de ese afán de aprender todos los días. Después cada cual tiene una manera de concebir el fútbol. Pero acá en Colombia si un técnico nacional, llámese Pinto, llámese Maturana, llámese Rueda, hace una convocatoria de la Selección, aparecen en cada esquina a preguntarle al aficionado que cómo le pareció la selección, que hay 20 paisas, que hay 10 costeños. Cuando hay un extranjero, eso no se hace. Ni se preocupan por la convocatoria. Se las dan media hora antes y es normal. Si eso lo hiciera un técnico colombiano, hace rato estaría crucificado".

Una de las razones que se escuchan para no considerar a un entrenador colombiano es que no han ganado nada con la Selección

"Si se trata de ganar, busquemos quiénes ganaron en Colombia y los momentos. Hace 28 años cuando empezamos, nos conocían era por la droga. Ahora la globalización hace que todo el mundo vea como familiar los técnicos de afuera. Hay una baraja de técnicos y muchos de ellos son amigos míos y están ahora pululando como candidatos y me llaman a preguntarme a ver qué pasa, y acá no los conocen y ya están candidatizándolos. Todo esto te lleva a la conclusión de que es el entorno familiar de nosotros el que nos juega esa mala pasada. No hay respeto".

¿Los aficionados en el país tampoco respetan a los entrenadores colombianos?

"Sí los respetan y en esto quiero ser muy claro para que no haya malentendidos. Ojo. He ido por la calle con Reinaldo, he ido con ‘Bolillo’ y el ciudadano de a pie lo reconoce a uno, lo respeta y tiene gratitud por lo que uno ha hecho. No he visto el reproche. Después, a partir de las redes sociales, de los medios, se arma ese desfile de descalificación, pero eso empieza con la prensa. Cuando un entrenador gana, los periodistas son berracos o se hacen los locos, y cuando pierde un partido, el técnico no sirve. Es ese oportunismo marrón".

¿Cuál debe ser la postura de la Federación con respecto al nuevo entrenador de Colombia?

"Antes en el fútbol, a nivel de dirigencia, se respetaban las historias de los clubes y de los países. Si yo le contara que (Sebastiao) Lazaroni, un técnico brasileño famoso en Italia en los 90, que ganó con Florentina un poco de cosas, fue a su país a jugar con el sistema que él tenía allá, una línea de cinco. Ganó la Copa América, pero se tuvo que ir del país por la noche, lo querían fusilar, porque había traicionado la identidad del fútbol brasileño. Y esa identidad la respetaban los periodistas. El dirigente sabía que técnico tenía que traer, ahora no hay perfiles de técnicos, ahora es el que más suene. Era imposible que Bilardo dirigiera a River Plate, porque no estaba en el ADN de la gente de River. Los dirigentes eran guardianes de esa historia. Eso ya no hay. Acá uno siempre cuestiona a los jugadores y a los entrenadores, pero los dirigentes también tienen parte en esto. Que los dirigentes muestren su capacidad, que asuman su rol. Ellos tienen la capacidad, el dinero y el poder para elegir. Que elijan y después se hagan responsables de la elección".

¿Cuál debe ser para usted el perfil del próximo entrenador de la Selección que deben buscar los dirigentes?

"Siento que el entrenador de una selección debe ser elegido desde la capacidad dirigencial y el conocimiento que tenga ¿Qué quieren defender? Quieren defender que no me jodan los periodistas o quieren defender la historia del fútbol del país, la sensibilidad de ese país. Lo mínimo que deben tener son perfiles y eso nace de lo que quieran los dirigentes".

