Frank Fabra: "Quiero entregar lo máximo a la Selección Colombia"

Frank Fabra es uno de los hombres de experiencia en la Selección Colombia por la banda izquierda y eso espera aportarlo, claro está, si el técnico de la 'tricolor', Néstor Lorenzo, le da la oportunidad de estar desde el 'vamos' para los duelos contra Uruguay, del próximo jueves en Barranquilla, y frente a Ecuador, en Quito.

El futbolista de Boca Juniors retorna al combinado de nuestro país y está dichoso por este llamado para la tercera y cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial del 2026. El oriundo de Nechí espera aportar su bagaje a nivel internacional en Colombia.

"Uno está a disposición para lo que el cuerpo técnico decida y quiera, uno es jugador de la Selección y ya con cierta edad uno también quiere entregar al máximo a a la Selección", afirmó el lateral en charla con Ricardo Orrego, jefe de Caracol Sports.

Frank Fabra, jugador de la Selección Colombia. Foto: FCF

En medio de la conversación, Frank Fabra destacó las cualidades de la 'celeste', a la que calificó con un fútbol bastante intenso. De otro lado, no duda en que Colombia está en la próxima Copa del Mundo.

"Sabemos de la intensidad con lo que juegan los equipos de Bielsa, son equipos que son intensos los 90 minutos. Dios va a querer que estemos en el próximo Mundial", sostuvo.

Y es que Fabra llega en un buen presente a la 'tricolor' y todo porque con su club, Boca Juniors, está a puertas de jugar una final de la Copa Libertadores.

En el 2018 se perdió esa dicha (jugar la finalísima de Libertadores) por una lesión al igual que el Mundial en Rusia; la revancha llegó.

"Feliz por todo lo que me está pasando, primero por poder estar en la final de la Libertadores que me lo perdí en su momento en el 2018 por la lesión y ahora poder estar en Colombia. Dolió demasiado porque estábamos a puertas de Rusia, y lastimosamente el Mundial anterior no se pudo clasificar, pero ahora, quizás, al ver que estoy aquí en la Selección y poder estar en el próximo Mundial uno se obsesiona, pero uno sabe que es paso a paso, primero poder clasificar y hacer parte de las convocatorias cuando se tenga la oportunidad y vamos a ir paso a paso", dijo.

Eso sí, primero viene el reto con la Selección Colombia contra uruguayos y ecuatorianos y luego pensará en la final de la Libertadores frente al Fluminense.