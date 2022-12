Gerardo Martino aseguró que no ha tenido comunicación con la Federación Colombiana

El entrenador argentino del Atalanta United, de la MLS, reveló cuál fue la razón por la que no llegó a ser entrenador de la Selección Colombia en 2011.

Gerardo ‘El Tata’ Martino cumple una destacada campaña con el Atalanta United en el fútbol de los Estados Unidos y su nombre ha vuelto a aparecer en la órbita de la Selección Colombia para sustituir a su compatriota José Pékerman.

Sin embargo, el entrenador argentino aseguró que no se han comunicado con él de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y reveló cuál fue la razón por la que finalmente no llegó al banquillo de la ‘tricolor’ en 2011.

“En esta oportunidad no se han comunicado conmigo. En 2011 sí, estaba todo arreglado con Colombia, pero apareció Newell’s. No hubo otra connotación en aquel momento, porque he leído cosas, pero no hay más análisis, era Newell’s”, dijo Martino, en un video que dio a conocer el canal deportivo 'ESPN'.

Cabe recordar que ‘El Tata’ fue jugador y técnico de Newell’s Old Boys, de Argentina, y ha reconocido ser fanático del equipo rosarino, por lo que en ese momento lo puso por encima de la Selección.

El poder de Messi

De otra parte, Gerardo Martino se refirió al rumor según el cual Lionel Messi tiene autoridad sobre las decisiones que se toman en el Barcelona, de España, y en la Selección Argentina.

“Nunca hay que hacer lo que diga Messi en el Barcelona, ni en la Selección Argentina, pero ese mito se creó. No tengo que desmentirlo, lo desmienten los hechos. Cuando uno revisa qué pasó en el Mundial de 2014, quién se quedó afuera, quien volvió en 2015, que decían que no volvía”, aseguró el entrenador.