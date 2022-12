Giovanni Hernández: “James Rodríguez tiene talento por donde sea, seguro dará lo mejor por Colombia”

El actual entrenador y que tuvo un recordado paso por el combinado patrio entregó su punto de vista luego de la polémica que se ha suscitado en torno al ‘10’ de la ‘tricolor’.

Este lunes, se alborotó el avispero cercano a la Selección Colombia a raíz de una revelación de Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, quien afirmó que en una reunión realizada la semana pasada en Madrid el profesor Carlos Queiroz le dijo a James Rodríguez que no le podía asegurar la titularidad en la Selección Colombia, de cara al inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

Ante esto, James habría dicho que no iba a venir al seleccionado colombiano para ser suplente. Sin embargo, hay un tiempo prudencial para que se diga la última palabra, antes del duelo del próximo 27 de marzo frente a Venezuela, en Barranquilla.

Ante la polémica que se armó, GolCaracol.com habló este lunes con Giovanni Hernández, técnico de Atlético de la Primera B, quien también vistió la camiseta de Colombia y dio su opinión al respecto.

Circula una versión periodística que indica que James vendría a la Selección Colombia solo para ser titular, ¿qué opina al respecto?

“Yo no creo que lo haya dicho, y si lo dijo, eso no es ser muy respetuoso. Lo jugadores cuando van a la Selección Colombia saben que pueden jugar o no, pero saben que están representando a la bandera del país”.

¿Cuál debe ser la postura de un jugador cuando se tiene competencia con Selección?

"Saben que si no están en cancha hay que apoyar, saben que los que están dentro del terreno de juego van a dar lo mejor, y que si van a la tribuna hay que apoyar de igual manera".

¿En selecciones son frecuentes las rotaciones?

“A veces hay rotaciones y los 25 que están en lista, siempre tienen que estar en disposición positiva para que todo salga muy bien”.

¿Carlos Queiroz cómo debe manejar esa situación?

“Me parece extraño que haya dicho eso porque creo que uno debe ser inteligente en todos esos aspectos y saber que siempre uno va a ser uno más en un terreno de juego, dentro de un equipo, y que debe estar a disposición de nuestra Selección Colombia”.

Sucedido esto, ¿usted lo llevaría de igual manera a la Selección?

“Eso sí, lo que sé es que cuando le toque jugar (a James) lo va a hacer de la mejor manera porque talento tiene por donde sea y dará su aporte por Colombia”.

