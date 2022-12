Gol a gol: así están los delanteros de la Selección Colombia, a cinco meses del Mundial

Falcao García, Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Duván Zapata arrancaron el primer mes de 2018 con buenas actuaciones y marcando tantos en Francia, España e Italia. Buena noticia para el técnico José Pékerman.

Se acabó enero, el primer mes del 2018 y a cinco meses del puntapié inicial en el Mundial de Rusia, la Selección Colombia parece tener relativa calma e ilusiones gracias al buen momento de sus delanteros, en diferentes ligas del mundo.

Así, Falcao García es figura y goleador del Mónaco; Carlos Bacca empieza a mostrarse cada vez más con Villarreal; y Duván Zapata y Luis Fernando Muriel toman fuerza y se destacan con Sampdoria, de Italia, y Sevilla, de España.

GolCaracol.com hizo un análisis del presente de los delanteros de la Selección Colombia.

Los que están en los planes de José Pékerman:

Falcao García: el capitán del Mónaco ya marcó en tres ocasiones en el 2018, acumula 22 goles en todas las competencias de la presente temporada y mantiene un ritmo exigente de cara a la competencia goleadora en Francia con Edinson Cavani, Neymar, Mario Balotelli y Mariano Díaz.

Carlos Bacca: también ya se estrenó en el 2018. Ha jugado tres partidos y ha marcado un gol. En lo que va de la temporada, acumula nueve anotaciones con Villarreal y en su juego es muy participativo, sirviendo también de creador de oportunidades o asistidor.

Duván Zapata: otro que ya celebró en el presente año. Con Sampdoria ha jugado dos partidos en el 2018 y ha marcado un gol. En total, en la temporada cuenta con siete goles en 18 partidos. Para José Pékerman terminó siendo una ficha importante para clasificar al Mundial.

Miguel Borja: también se reportó con gol en el 2018. El delantero colombiano del Palmeiras ha jugado cuatro partidos en lo que va del año y ha marcado un tanto. En los juegos de preparación de la Selección Colombia en la gira asiática mostró su potencial y anotó dos goles.

Felipe Pardo: de los más recientes convocados por Pékerman es el que menos goles ha marcado, pero sí juega con Olympiakos y es un extremo de mucha velocidad y creación de juego ofensivo. En el 2018, ha disputado cuatro partidos ya, mientras que fue uno de los anotadores de la Selección Colombia en su gira asiática.

Teófilo Gutiérrez: está lesionado y no estará con Junior en el inició de la temporada de 2018. Sin embargo, es uno de los hombres de confianza de Pékerman y su buen presente en el fútbol colombiano le daría millas para viajar a Rusia.

Los que tienen opción para ir a Rusia 2018:

Luis Fernando Muriel: aunque desapareció del mapa de José Pékerman en el cierre de la Eliminatoria, el delantero del Sevilla es una opción de altísima calidad para la Selección Colombia. En el 2018 es el que más ha jugado, nueve partidos y lo ha hecho de maravilla: cuenta con tres goles de forma consecutiva.

José Heriberto Izquierdo: no se ha reportado con gol en el 2018, pero ya ha disputado cuatro partidos. La exigente competencia de la Premier League lo pueden dejar como opción válida para el seleccionado colombiano. Es un extremo de velocidad y potente remate.

Marlos Moreno: dejó el fútbol europeo, en el que no tuvo espacio y no logró ganarse un lugar, para jugar con Flamengo y buscar recuperar ritmo y continuidad. No ha logrado anotar, pero en el 2018 ya jugó su primer partido.

Rafael Santos Borré: tuvo una fantástica pretemporada con River Plate, siendo una de las principales figuras de Marcelo Gallardo. Ya jugó un partido oficial en el 2018 y anotó contra Boca Juniors, en el Torneo de verano.

Roger Martínez: dejó el fútbol de China, llegó al fútbol europeo y ya jugó tres partidos en el 2018 con Villarreal. No se ha estrenado con gol, pero poco a poco busca una adaptación al balompié español. Ha sido tenido en cuenta en las últimas convocatorias del ‘Submarino’.

Dayro Moreno: tuvo una pretemporada accidentada por la novela de su renovación con Atlético Nacional. Apenas jugó el primer partido de la Superliga contra Millonarios, pero es un goleador de raza y categoría en el fútbol colombiano.