Guillermo Celis ve su llegada a Colón como “una vitrina para volver a la Selección Colombia”

El mediocampista en charla exclusiva con GolCaracol.com también habló de su paso por el balompié de Portugal y se refirió a lo que quiere lograr en el fútbol argentino, buscando retomar protagonismo.

Guillermo Celis, talentoso mediocampista colombiano y quien en 2019 jugará en Colón, de Argentina, habló de las expectativas que tiene en su llegada al club ‘sabalero’, que es dirigido por Julio Avelino Comesaña.

En dialogo con GolCaracol.com, Celis también se refirió a sus aspiraciones de Selección Colombia, a la que quiere regresar, figurando y siendo destacado con su nuevo equipo.

Además, contó su experiencia y el bagaje internacional que adquirió, tras militar en el Benfica y Vitória Guimarães.

¿Qué tal fueron sus años en Portugal, su experiencia en Benfica y Vitória Guimarães?

“Llegar a un club como Benfica fue algo muy lindo para mí y para mi carrera, lastimosamente, no se dio la oportunidad nunca de jugar seguido, y por eso tomé la decisión de ir a préstamo, llegué a Vitória, donde me recibieron muy bien, me dieron mucho cariño, donde tuve oportunidad de jugar más de 50 partidos, entre ellos en Europa League, y logramos un cuarto lugar en una temporada, hicimos historia con el equipo y luego una serie de cosas que vinieron, unas lesiones que me marginaron al final del pasado semestre. Para esta nueva temporada llegó un nuevo entrenador, con jugadores nuevos, se cambió prácticamente a la mitad de la plantilla, empezamos bien y personalmente comencé bien, jugando las dos primeras fechas, marqué un gol, luego me sacaron del equipo y tomé la oportunidad de venir a Colón, de jugar, de ser feliz”.

¿Qué le dejó de enseñanza la liga portuguesa y el fútbol europeo?

“El tema del profesionalismo me queda, allá nadie te dice nada, ni cuando ganas, ni cuando pierdes, nadie te dice si estás bien o mal, te cuento algo muy personal, y es que allá no son como nosotros en Suramérica, de preguntarle al compañero por su familia o por otras cosas, de la vida personal, de hacer más amistades, allá es totalmente diferente. Las personas son más frías. Se maneja buen ambiente en los vestuarios, cada quien va y hace su trabajo, no crean un vínculo y aprendí también mucho de eso, que nadie me diga qué hacer y tú preocuparte por hacer las cosas bien, por tú peso y todas las cuestiones deportivas”.

¿Cómo ve su llegada a Argentina, qué lo sedujo de ir a Colón?

“Me sedujo que siempre quise venir a esta liga, desde que empecé a jugar, por la forma en la que se vive el fútbol acá, que se vive como en ninguna otra parte del mundo, quería venir a sentir eso, a vivir el fútbol de esta manera, luchar por otros objetivos, desafíos, nuevos aires, y tomé la decisión y estoy contento”.

¿Usted estuvo con Julio Comesaña en el Junior, eso influyó en su decisión?

“Lo conozco, la forma en la que trabaja y también como persona, no te voy a negar que hablé con él, pero más que eso es el tema personal, buscar nuevamente figurar”.

Usted habla de volver a figurar ¿piensa en su ida a Argentina como un regreso a la Selección Colombia?

“Vamos paso a paso, yo lo que quiero es ser protagonista nuevamente, quiero ser parte de un proyecto, sentirme pieza importante de eso, independiente de donde esté, acá es una vitrina muy linda, Obviamente que todos trabajamos para estar con la Selección, en mi caso la de volver, pero estoy tranquilo, quiero empezar de nuevo y concentrado en lo que quiero hacer acá y luego lo que Dios quiera”.

¿Cree que la Liga Argentina, que ahora tiene muchos colombianos, se adapta muy bien a las condiciones de los jugadores de nuestro país?

“Sabemos que el fútbol acá es muy intenso, de mucha garra, yo creo que la tengo, me he caracterizado por eso y por el buen manejo a la pelota. Entonces hay que tratar de hacer la diferencia, acá es difícil y físico, me siento bien y quiero hacer historia acá, con mucha humildad, empezar de cero, trabajar y ganarme un lugar en el grupo y aportar lo que yo sé”.

¿Tuvo más propuestas para quedarse en Europa?

“Me surgió la oportunidad de venir acá, venía hablando con el profe Julio hace un tiempo y yo hice todo lo posible por venir a Colón, por estar acá, tenía un par de cosas más, pero no eran seguras, solo intereses, pero quise venir a Argentina, porque había dado mi palabra”.