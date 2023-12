La Selección Colombia no la pasa nada bien. Este sábado 16 de diciembre, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, en Estados Unidos, se está llevando a cabo un partido de fogueo con México, combinado que llegó a ponerse 2-0 arriba en el marcador. El encargado de ampliar la diferencia fue Guillermo Martínez.

Se jugaba el minuto 49, recién empezando la parte complementaria, cuando el equipo azteca armó una buena acción colectiva, que dio sus frutos. Jordi Cortizo amagó adentro del área, se quitó la marca, se perfiló y sacó un buen remate, pero estuvo mejor la atajada de David Ospina, quien 'voló. Sin embargo, hubo rebote.

Colombia y México en acción de juego. Juan Camilo 'Cucho' Hernández (9) intenta hacerse con el control del balón. Omar Vega/Getty Images