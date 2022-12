Gustavo Cuéllar: “Mi objetivo personal es jugar la Copa América con la Selección Colombia”

El mediocampista barranquillero, quien milita en Flamengo, habló con GolCaracol.com sobre su anhelado regreso al combinado patrio.

Gustavo Cuéllar atraviesa su mejor momento en Brasil. Con Flamengo fue escogido como el ‘crack’ de 2018, en el Campeonato Brasileirao, por el nivel que demostró durante todo el año, siendo uno de los baluartes del mediocampo.

En charla con GolCaracol.com, el talentoso volante habló de su presente en ‘Fla’, su futuro y de la Selección Colombia, en la que ha estado convocado en varias ocasiones.

De entrada, Cuéllar se refirió al premio que le dieron en Brasil y mencionó que está “muy contento porque es un reconocimiento al trabajo que estoy haciendo en Flamengo, me siento orgulloso de representar bien a Colombia. Es un trabajo y un esfuerzo de todo el año y espero seguir manteniendo ese nivel”.

Por otro lado, sobre su presente en territorio brasileño, dijo que “ya son tres años, me he sentido muy contento, muy cómodo, cada vez me siento mejor en el fútbol brasileño. De aquí para adelante, espero seguir creciendo como persona y jugador”.

“La idea mía es descansar primero, luego mirar que posibilidades hay, si existe algo mejor que Flamengo, que es difícil, porque es un club grande. Tengo contrato vigente, entraré en analizar otras posibilidades, pero estoy contento allá y la gente me quiere mucho”, destacó Cuéllar sobre su futuro.

Por último, sobre su anhelado regreso a la Selección Colombia, señaló que “la Copa América es en Brasil, un país que conozco cada día más, trataré de esforzarme para estar de nuevo, y es un objetivo personal, jugar con la Selección es un orgullo y un sueño”.