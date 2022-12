“Había quienes no creían que Colombia conseguiría los seis puntos en la Eliminatoria”: Óscar Murillo

El defensa del Pachuca y la Selección habló del ambiente que se vive al interior del grupo de José Pékerman y de la competencia que libra con sus compañeros por ser titular.

Óscar Murillo ha jugado siete partidos con la Selección Colombia en la Eliminatoria al Mundial de Rusia. En todos ellos fue titular, pero cuando le tocó estar sentado hizo la misma fuerza como si estuviera dentro del campo. “El jugador que el profesor (Pékerman) pone en la defensa siempre ha respondido de la mejor forma y nosotros sabemos que el que se quede en la banca tiene que apoyar porque si se gana ganamos todos”, comentó el futbolista en el programa ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’.

“Desde hace varios partidos la zaga colombiana se ha comportado muy bien y no nos han convertido muchos goles. A Cristian (Zapata) y a Yerry (Mina) les ha ido bien. Son dos centrales de talla mundial y a mí me alegra por ellos”, agregó Murillo, quien explicó que además de compañeros en la Selección también son amigos: “Todos somos grandes amigos y por eso no hay celos entre los que el profesor pone. Pensamos que el que juegue lo haga de la mejor manera por todo el país”.

Por último, el ex Atlético Nacional dijo que sabía que “había gente que no creía mucho en que la Selección Colombia conseguiría los seis puntos en la Eliminatoria, contra Bolivia y Ecuador, pero con el esfuerzo de todos y con la buena energía de la gente lo conseguimos”.

El defensor de Pachuca, quien juega al lado de los también colombianos Stefan Medina y Juan José Calero, se prepara para disputar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.