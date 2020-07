Harold Lozano, de su marca a Riquelme a la risa por los penaltis de Palermo

Harold Lozano fue uno de los futbolistas que estuvo presente en la recordada goleada 3-0 de Colombia sobre Argentina, en la primera fase de la Copa América de Paraguay, en 1999.

Los dirigidos por el técnico Javier Álvarez hicieron un buen partido y se quedaron con los tres puntos gracias a los tantos de Iván Ramiro Córdoba (de penalti), Edwin Congo y Johnnier Montaño.

Sin embargo, la victoria de Colombia pasó a un segundo plano pues toda la atención se la llevó el argentino Martín Palermo, quien falló tres penaltis ante el desaparecido arquero colombiano Miguel Calero.

Y una fotografía de ese juego quedó para la posteridad, la del mediocampista Harold Lozano, quien sonríe cuando pasa al lado de Palermo, protagonista de esa noche en Luque.

Colombia 3- Argentina 0, de la Copa América de 1999: este sábado en 'Vive el Gol Caracol’

Al respecto, el vallecaucano le dijo este viernes a GolCaracol.com que no tuvo la intención de reírse de la desgracia del entonces jugador de Boca Juniors, que su sonrisa fue de incredulidad.

“No me reía de Palermo, me reía porque no podía creer que hubiera fallado tres penaltis, algo nunca antes visto. Me acuerdo que en el Valladolid, Gabriel Heinze me reclamó por eso y le expliqué”, contó elexjugador.

Por último, el ex América de Cali dijo que en ese partido su misión fue marcar a Juan Román Riquelme y lo cumplió con creces, en buena parte, gracias a su compañero Jorge Bolaños.

Este partido que quedó para la historia usted lo podrá revivir este sábado, a las 10:15 a.m., por la pantalla de Gol Caracol y GolCaracol.com.