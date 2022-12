Harold Lozano: “La Selección Colombia tiene unos volantes de marca de lujo”

El popular 'Betún', mundialista de nuestro país en USA 94 y Francia 98, analizó para GolCaracol.com las opciones que maneja Carlos Queiroz en la zona media del campo para la primera fecha de las eliminatorias.

A un mes del inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, se abre el debate sobre los posibles convocados de la Selección Colombia, para los partidos frente a Venezuela y Chile.

Y para hablar de los volantes que tiene en la mira el técnico Carlos Queiroz; GolCaracol.com contactó a un mundialista como Harold Lozano. El vallecaucano tuvo la experiencia de vestir la camiseta del seleccionado colombiano y es voz autorizada para dar su opinión.

¿Qué piensa de los volantes de marca base que tiene Queiroz en la Selección Colombia?

“La Selección Colombia tiene unos volantes de marca muy buenos. Hablo de Wilmar Barrios y hablo de Mateus Uribe, los dos en un momento muy bueno. Es una zona media de lujo”.

Si el inicio de la eliminatoria fuera hoy, ¿quiénes serían sus titulares?

“Wilmar Barrios es un jugador que le da mucho equilibrio al medio; Mateus Uribe, que tiene un gran momento en Europa; y Juan Guillermo Cuadrado, que para mí es el mejor en este momento y se encuentra en su mejor nivel. Esos serían mis volantes".

¿Cree que se darán muchas sorpresas en la convocatoria?

“Siempre cuando vienen los partidos de eliminatorias hay jugadores que comienzan a destacar. Pero hay unos jugadores que siempre van a estar en la selección por la cuestión futbolística, y otros para manejo de grupo, que eso es un aspecto fundamental también. Esperemos que lo que quiere el técnico se plasme dentro de campo y que los jugadores le copien la idea que tiene el técnico”.

¿Llamaría a James Rodríguez?

“Los jugadores que están en estado óptimo tienen que estar en la selección. Pero también sabemos que James cuando se pone la camiseta de la Selección es completamente distinto. Esos jugadores son necesarios, yo lo llevaría para que se de cuenta que él puede estar ahí. No esta en su mejor nivel, no juega, pero James cuando se coloca la camiseta se transforma y me gustaría que lo convocaran. Lo que él ha hecho con la Selección, no lo podemos olvidar. Y si no juega, su aporte fuera del campo también es importante, tiene toda la experiencia".

¿Con qué jugador de esta generación se identifica?

“Son épocas distintas, pero por el tema del juego, me identifico con Mateus Uribe, él te marca y te llega con sorpresa al área contraria”.