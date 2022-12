Harold Lozano: “Siempre nos hemos caracterizado por tener un ‘10’, eso no puede acabarse nunca”

El exfutbolista, quien vistió la camiseta de la Selección Colombia en más de 40 ocasiones, charló con GolCaracol.com sobre la supuesta ‘extinción’ del mediocampista de creación. Ademas, opinó de la labor realizada hasta la fecha por Carlos Queiroz.

Harold Lozano sabe de la importancia histórica de los futbolistas talentosos en la Selección Colombia y por eso señaló que “en el mundo nos han mirado siempre porque tenemos un referente en el mediocampo”.

El exjugador habló con GolCaracol.con y mostró su preocupación por el poco juego ofensivo de la ‘tricolor’. Además, señaló que la figura del ‘10’ no se puede erradicar en nuestro combinado patrio.

A pesar de eso, Lozano respaldó el proceso de Carlos Queiroz, diciendo que no “le disgusta” y que “hay que dejarlo trabajar”, pero recalcó que debería unir su método europeo, a las características que siempre ha tenido el fútbol colombiano.

¿Qué opinión tiene de la Seleccción Colombia de Carlos Queiroz?

“Yo siempre he sido partidario de que cuando llega un técnico a la Selección hay que dejarlo trabajar, que plasme su idea, pero sí me preocupa que llevaban tres partidos sin marcar gol, cuando nosotros tenemos una escencia que es tener buenos delanteros y cuando no marcan, pues preocupa. Otra cosa es que nosotros hemos perdido la esencia de nuestro fútbol colombiano, acá nos hemos caracterizado por un buen fútbol, en los partidos que he visto no veo la asociación de los futbolistas, y tampoco una jugada vistosa. Esta bien que implementen cosas nuevas, un modelo europeo, pero no perder el ADN de nosotros”.

Dicen que la figura del ‘10’ ya no se utiliza, ¿usted que piensa de eso?

“Yo no estoy de acuerdo con eso, respeto mucho las opiniones pero al decir que el ‘10’ ya no se utiliza no me parece, estamos en Colombia y siempre nos han mirado porque tenemos un referente, uno que te baja los ritmos, que te da la pausa y ahorita no lo hay. En el mundo nos conocían por eso, no puede decir que el ‘10’ no hace falta, cuando nuestro ícono es Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, uno de los mejores ‘10’ del mundo. Acá han estado Giovanni Hernández, Mayer Candelo, 'Pachequito', entonces eso no puede acabarse nunca en el fútbol”.

¿La escasez de gol en los últimos partidos también se debe a la falta de un jugador así?

“Desde luego, yo siempre he dicho que esos son los jugadores diferentes, por eso Gallardo siempre tiene en cuenta esa ‘magia’ de Quintero. Además, James Rodríguez, Edwin Cardona, son futbolistas que no se pueden perder, eso de acomodarlos por una banda no es así. En eso si estoy desacuedo con Queiroz”.

¿La prueba verdadera de Queiroz será en las Eliminatorias y Copa América 2020?

“Sí, pienso que es el valor que tenemos que darle, aunque para Colombia todos son muy importantes, los de preparación también. Porque de ahí partimos a tener una base sólida, pero digo que la Eliminatoria será la prueba, y espero ojalá empecemos con pie derecho o sino van a estar más en desacuerdo. Yo quiero que se juegue bien, se gane y más con estos jugadores que tenemos, estamos en un cambio generacional muy importante”.