Hernán Darío Herrera y el DT de Colombia: "No es que no esté de acuerdo, tienen que mirar hacia acá"

Hernán Darío Herrera, entrenador de Atlético Nacional , fue uno de los invitados este jueves al programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y en medio de la conversación dejó una serie de puntos claves, pues también le dedicó un espacio a la Selección Colombia, que nombró como nuevo entrenador al argentino Néstor Lorenzo. El 'Arriero' se mostró algo contrariado porque no le dan la posibilidad a algún entrenador 'cafetero'

"Hay que darle la oportunidad al colombiano para que también se muestre para ver si le dan la Selección Colombia, porque así es muy berraco. Una licencia pro, nacional y la de la Conmebol, la inversión en esas dos licencias para que a uno ni lo miren, es muy complicado", afirmó de entrada Herrera.

De otro lado, por ejemplo, mencionó algunos nombres de técnicos colombianos que están brillando en el escenario internacional como el caso de Luis Fernando Suárez que clasificó a Costa Rica al Mundial de Qatar 2022.

"¿Luis Fernando Suarez tiene que irse de acá para poder dirigir, 'Bolillo' también tiene que irse de acá del país?", continuó.

También habló de los entrenadores del balompié local que se preparan de buena forma para ser tenidos en cuenta para la 'Tricolor' ya sea la de Mayores o las juveniles. Confesó que siempre le ha gustado dirigir esta última.

"No es que uno no esté de acuerdo, lo que pasa es que primero tienen que mirar hacia estos lados (fútbol local), nosotros nos preparamos y estamos esperando la oportunidad de dirigir algún día la Selección o estar en el combinado nacional. A mí siempre me ha gustado las selecciones menores y nunca he tenido un llamado para la Selección Colombia de menores. No sé cómo es lo del nombramiento ahí", relató el timonel de Nacional.

Por último, envió un mensaje fuerte para la Federación Colombiana, que según Herrera debe "tener una comisión técnica de gente que esté bien preparada y que escoja los entrenadores tanto para la Selección Colombia de mayores como de menores, eso nos ha faltado. ¿Qué nos ha faltado a los entrenadores? Unirnos porque a vos te sacan de Nacional y ya tenés tres partidos para dirigir y supuestamente hay un reglamento donde usted no puede dirigir, te mandan para la tribuna y le están quitando la oportunidad a otro. Por ejemplo, un 'Pacho' Maturana, eso es así".