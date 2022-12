Hugo Rodallega: “Nunca he cerrado la puerta de la Selección Colombia, mi ilusión es volver”

El delantero colombiano, quien milita en el Trabzonspor, de Turquía, habló con GolCaracol.com sobre su anhelo de regresar al combinado patrio.

Hugo Rodallega, delantero colombiano del Trabzonspor, de Turquía, no para de inflar las redes en Europa (ha marcado 12 goles esta temporada) y aún mantiene la ilusión y el anhelo de volver a ser llamado a la Selección Colombia.

Rodallega, de 33 años, defendió en el pasado la camiseta de la ‘tricolor’ en más de 40 ocasiones y convirtió ocho goles.

En diálogo con GolCaracol.com, el nacido en Candelaria, Valle del Cauca, habló sobre las anécdotas con la Selección, el técnico del que más aprendió y el presente del combinado patrio.

¿Tiene aún la ilusión de regresar a la Selección Colombia?

“Desde que empecé como profesional en el Quindío, siempre soñé con jugar en la Selección Colombia y para eso siempre me esforcé y trabajé. Afortunadamente tuve esa oportunidad de estar 7 u 8 años, y lo disfruté mucho, tuve un gran conocimiento del fútbol, una experiencia muy bonita, conocí grandes compañeros y colegas. La ilusión de volver está, yo nunca he cerrado la puerta, siempre estoy esforzándome para el equipo que pertenezco e intento hacer el trabajo para el bien del grupo, el mío y obviamente con la ilusión de esperar un llamado, y si estoy en un gran momento por qué no ilusionarme”.

¿Qué cree que tiene que hacer para lograrlo?

“Acá estoy 100 por ciento concentrado en mantener mi nivel, primero en ayudar al equipo, porque todos los jugadores que son de Selección tienen que tener un buen nivel en sus clubes, que estén bien, tener continuidad y la ilusión. Si llega el llamado estaré feliz y orgulloso de volver, y si no se da, estaré como otro colombiano más apoyando, como lo he hecho hasta ahora”.

¿Cuáles son los recuerdos más especiales que tiene con la Selección Colombia?

“Hay muchos momentos que recuerdo vistiendo la camiseta de la Selección, tanto interna como externamente, son cosas que se viven en el momento. Después de haber sido eliminados de la Copa América en Argentina, en 2011, fue doloroso, pero fue bonito, hablando internamente, se sintió una armonía, una unión, una fuerza, un llanto que nos dejó una linda experiencia con un técnico que me enseñó mucho en el fútbol, fue poco tiempo que lo tuve, pero ‘Bolillo’ Gómez me enseño mucho a mí y a mis compañeros”.

¿Qué piensa de la actual situación de la ‘tricolor’, que no tiene técnico tras la salida de José Pékerman?

“A Pékerman hay que agradecerle porque hizo un gran trabajo, él llegó a conformar un grupo que estaba ya armado, pero él le dio su toque y eso tuvo mucho que ver con las dos clasificaciones a los Mundiales, se hizo un gran grupo familiar, se veía unión, y eso es algo maravilloso, eso deberíamos hacerlo siempre en nuestro país. El fútbol tiene sus etapas, sus ciclos, el de Pékerman concluyó y hay que ir buscando el reemplazo, creería yo, que ya tendrían que tener clara la situación de quien va a ser el nuevo entrenador”.

