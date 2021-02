Iván Duque: “No estamos pensando en público para el partido de Selección Colombia de Eliminatorias”

Este lunes, en conversación con la ‘Radio Nacional’, Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que no está en los planes que haya público para el partido de la Selección Colombia contra Brasil, el viernes 26 de marzo, a las 5:00 p.m.

Y es que Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, en pasados días estuvo barajando la opción de tener presencia de aficionados en las graderías del estadio Metropolitano .

Sin embargo, Duque Márquez indicó: "en este momento frente a la Eliminatoria no hay ninguna modificación para permitir público, nosotros tenemos que ser muy rigurosos, no estamos pensando en público para ese partido de la Eliminatoria. Somos muchos los que quisiéramos tener normalidad otra vez, pero cualquier tipo público en escenario deportivo trae la palabra aglomeración, tenemos que seguir evitándolo. Por ahora no habrá público el 26 marzo".

Hablando de temas de futbolísticos, el presidente de la República, también se refirió a la Copa América a disputarse en nuestro país en el venidero mes de junio.

“La Conmebol no la va a aplazar, y seguimos firmes, con todos los protocolos de bioseguridad. En la final, que será en Barranquilla, esperamos ver a la Selección Colombia", finalizó el primer mandatario de los colombianos.