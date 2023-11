Jaminton Campaz, analítico con Paraguay e ilusionado con la oportunidad de sumar minutos en Colombia

Pasada la página en lo que respecta a la victoria sobre Brasil por Eliminatorias, la Selección Colombia ya piensa en Paraguay, su próximo rival. es por esto que, en charla con los medios de comunicación, Jaminton Campaz tomó la palabra y analizó el duelo de este martes 21 de noviembre.

Este sábado, la ‘tricolor’ concedió una atención a la prensa donde la actual figura de Rosario Central analizó a detalle el triunfo del pasado jueves y las claves de victoria para enfrentar a los ‘guaranís’ en condición de visitante, teniendo en cuenta que Colombia es el único equipo invicto en lo que van de las Eliminatorias.

“Contra Paraguay sabemos que no va a ser fácil, pero estamos a la disposición del cuerpo técnico y para eso se trabaja”, indicó inicialmente Jaminton Campaz, quien también afirmó este duelo será otra historia comparada a lo que fue con Brasil: “Todos los partidos son diferentes, sabemos que este es un Paraguay que es difícil en casa, sin embargo, creo que esta selección se prepara para lo mejor y para quedarse con los tres puntos; tengo la confianza y el plus a nivel personal”.

Jugadores de la Selección Colombia. Foto: FCF

Sumado a eso, el extremo colombiano detalló que espera pacientemente para ver si es posible aportar desde adentro del campo: “Estas son oportunidades hermosas que no hay que dejarlas pasar, esperamos que se me pueda dar y aprovechar los minutos. Aquí vinimos a aportar el granito de arena, sabemos que hay grandes jugadores y cuando se de me la oportunidad, aprovechar”.

*Otras declaraciones de Jaminton Campaz:

El triunfo sobre Brasil…

“Como sabemos aquí en Barranquilla se ha vuelto una fortaleza para el equipo. Contra Brasil se sentía esa espinita de querer entrar. Y es que, desde afuera se ve fácil, pero adentro es intenso, se vivió un momento lindo, un momento que la hinchada y jugadores merecíamos, creo que eso se vio dentro del campo, la unión y la familia que se siente y ahora a pensar en Paraguay”.

La Selección Colombia celebra su victoria sobre Brasil, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Su recibimiento a la selección…

“El grupo siempre me arropó, conozco a varios compañeros de la selección con los que ya había estado y el apoyo de cuerpo técnico y jugadores también hace que uno esté fuerte en el grupo”.

El equipo está 100 de 100…

“Todos estamos en perfectas condiciones para este lindo partido contra Paraguay y a disposición del cuerpo técnico cuando se dé la oportunidad”.

El invicto de Colombia en estas Eliminatorias…

“Se trabaja semana a semana, sabemos que el invicto nosotros lo valoramos mucho porque lo venimos haciendo bien, estar invictos en unas Eliminatorias tan importantes como estas no es fácil, ahora debemos seguir trabajando para mantenerlo”.