Javier Saviola quiere a Pékerman como DT de Argentina: “Fue como mi papá y es una gran persona"

El exjugador argentino se refirió a la posibilidad de que el actual timonel de la Selección Colombia tome las riendas del combinado albiceleste, tras la salida de Jorge Sampaoli.

Javier Saviola, quien fue dirigido por Pékerman en las categorías inferiores de la selección de su país, habló con el programa argentino ‘Super Deportivo Radio’, y se refirió al actual seleccionador de Colombia. 'El Conejito' tuvo un reconocimiento para el entrenador e indicó que su influencia fue importante para su desarrollo futbolístico.

Además, Saviola respaldó una posible elección de Pékerman como nuevo timonel de la Selección de Argentina.

"Pékerman dejó un enorme hueco cuando se fue. Los números mandan y hablan por él, hizo mucho por todas las selecciones que pasaron por su mando", mencionó el exjugador formado en las divisiones menores del River Plate.

Cabe resaltar que José Néstor Pékerman estuvo al mando de los seleccionados argentinos Sub 17, Sub 20, Sub 23 y mayores, donde dirigió y forjó a hombres como: Pablo Aimar, Javier Saviola y Lionel Messi, entre otros.

Por esa razón, el exatacante destacó que para que el nivel del fútbol en su país vuelva a tomar fuerza "lo mejor que puede pasar es que vuelvan a salir jugadores de inferiores, cuando nosotros estábamos, los clubes argentinos estaban orgullosos".

Por último, habló de lo que significa personalmente Pékerman para él y expresó que "fue como mi papá, cuando perdí al mío. Es un gran técnico y una mejor persona".