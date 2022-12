Jefferson Lerma es cada vez más importante en Levante, que lo quiere retener a toda costa

Con minutos en la Selección y una posible convocatoria al Mundial de Rusia, desde España aseguran que el mediocampista ‘cafetero’ podría convertirse en el jugador mejor pago y más caro de la historia del club ibérico.

A Jefferson Lerma le quedan dos años más de contrato con Levante y en este momento tiene una cláusula de salida equivalente a 30 millones de euros. Números que desde finales de 2017 el club español quiere incrementar dada las condiciones que ha mostrado el jugador colombiano.

Sin embargo, esto no se ha podido concretar y hay preocupación por parte del Levante, ya que según indican medios españoles, en la institución europea están convencidos de que Lerma es el jugador más importante de la plantilla y no quieren dejarlo ir, así como así.

La oferta es concreta: tres años más de contrato y una cláusula de 50 millones de euros. Esto lo convertiría en el jugador mejor pago del plantel y en un futuro, la venta más cara de la historia del Levante.

Por parte de Lerma, parece estar todo acordado. Pues en días atrás el colombiano ha asegurado que por él “firmaría para toda la vida con el Levante”. A pesar de esto, todavía no hay ningún acuerdo entre las partes.

Y Levante quiere retenerlo a toda costa porque sabe que con las recientes convocatorias a la Selección Colombia, Lerma tiene un pie en el Mundial y eso, sumado a su buen rendimiento en la Liga española, hacen del colombiano una alternativa para clubes de mayor relevancia y poderío económico en el Viejo Continente.

Según los medios españoles, la irregular campaña del Levante es el principal impedimento para que Lerma no selle su renovación. Ubicado en la casilla 17 y con 6 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, hasta que no se confirme su permanencia en primera para la siguiente temporada, el colombiano no firmaría un nuevo contrato.