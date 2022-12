Jefferson Lerma: “Estar en la Selección es un sueño y una vez se logra, no lo quieres soltar”

El mediocampista se prepara para enfrentar al Arsenal, el próximo domingo. Después se unirá al combinado ‘tricolor’, para estar en los duelos preparatorios del próximo 12 y 15 de octubre a Chile y Argelia, respectivamente.

Jefferson Lerma sigue consolidándose en las convocatorias de Carlos Queiroz con la Selección Colombia. El volante del Bournemouth inglés dialogó este viernes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre su momento con el equipo inglés y también sobre las sensaciones de un nuevo llamado al combinado nacional.

El mediocampista, de 28 años, analizó también el partido contra a Chile, el primer rival de Colombia (12 de octubre), destacando sus virtudes. “Es un equipo fuerte, rápido en transiciones, tiene mucha autoridad dentro del campo”.

Frente a un nuevo llamado el volante mencionó: “Contento por seguir siendo parte de este proceso. Esto ha sido fruto del trabajo y de aprovechar la oportunidad y también de lo que se hace semana a semana en el club que representas. Ir a la Selección Colombia es lo máximo y lo que uno siempre sueña. Y cuando uno lo logra, no lo quieres soltar”.

Además, Lerma comentó: “Desde que llegué al fútbol europeo, he hecho un balance y he madurado como jugador, cada vez he ido creciendo, he dado pasos importantes y uno de esos fue llegar a la Selección. Creo que tenemos un técnico europeo con un bagaje bastante alto, entonces tengo la posibilidad de jugar en varias posiciones”.

También el jugador de Bournemouth habló del buen presente del equipo inglés y aseguró: “Estamos en buen momento, peleando en los puestos de arriba, pero la temporada es larga, vamos paso a paso y esperamos que podamos brillar y alcanzar los objetivos que queremos”.

Sobre el partido contra Chile, aseguró: “Ya sabemos quién es Chile, es un equipo fuerte, rápido en transiciones, tiene mucha autoridad dentro del campo entonces tenemos que hacer un buen trabajo para ganar ese partido. También nos servirá para irnos afianzando y para fortalecer lo que hemos hecho. Y mejorar nuestras falencias, y sincronizar al grupo”.

Por último, frente al desgaste de esta temporada el volante destacó: “Al principio de temporada si note mucho cansancio, pero cada partido que pasa me he recuperado, pero pues ojalá lleguemos a las mejores condiciones para las eliminatorias, para la Copa América y para los momentos en los que tenga jugar”.