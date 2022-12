Jefferson Lerma: “No me toma por sorpresa mi llamado a la Selección”

El centrocampista colombiano al servicio del Levante de España, resaltó que ha venido haciendo bien las cosas y madurando, situación que lo llevó a ser tenido en cuenta por el técnico José Pékerman.

Este viernes se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Francia y Australia el 23 y 27 de marzo, respectivamente, en donde figuró el oriundo de El Cerrito, Valle del Cauca.

“Creo que he venido haciendo las cosas mucho mejor, he madurado como persona y profesionalmente. Eso me tiene muy contento y he conseguido cosas importantes en mi carrera futbolística, como ir a la Selección. Eso me tiene muy contento y feliz”, aseguró el jugador en entrevista con ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’.

Lerma aseguró además que tiene que aprovechar la oportunidad de rendir en donde lo pongan a jugar.

"Estoy muy contento por el llamado, no me toma por sorpresa, he venido trabajando para eso”, resaltó el futbolista de 23 años, quien habló sobre la pequeña ventaja que está tomando el Levante en el tema del descenso en España.

“Seguimos en la lucha para salvar la categoría. Hemos sacado una gran ventaja, pero debemos seguir por ese camino y salvarnos lo más pronto posible”.

Jefferson Lerma jugó este viernes los 90 minutos en la victoria del Levante por 2-1 frente a Eibar.