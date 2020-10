"Jefferson Lerma fue disciplinado, no le gustaba la calle, no le vi una cerveza en la mano"

Jefferson Lerma ha tenido un gran inicio de temporada en la segunda división del fútbol inglés y lo trajo consigo a la Selección Colombia, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar – 2022.

Y es que Jefferson Lerma ha estado en ‘boca de todos’ en las últimas horas no solo por el buen fútbol que mostró contra Venezuela y Chile , sino también por el gol que le marcó a los ‘australes’, el pasado martes.

Ahora bien, Jefferson Lerma se inició muy joven el fútbol colombiano , donde debutó en el Atlético Huila. En Neiva fue recibido en la casa hogar del club, por Luz Dary González, quien recordó en charla con GolCaracol.com que “Lerma llegó a Neiva en 2011, con 16 años. En 2012 se fue y volvió de Pasto, casi no lo reconocí porque vino muy delgado”

La personalidad del mediocampista de la Selección Colombia le llamó mucho la atención a Luz Dary en la casa hogar del Atlético Huila porque no todos los muchachos demuestran ese compromiso por salir adelante.

“Jefferson Lerma siempre fue un tipo muy tranquilo, disciplinado, no le gustaba la calle, nunca lo vi tomando cerveza. En un cumpleaños mío lo invité y duró cinco minutos, solo me trajo un pedazo de torta y ya (risas). Él no era muy amiguero, era demasiado tranquilo. Siempre pensé que iba a llegar muy lejos por la responsabilidad que se le veía. Lerma nunca jugó Sub 20, jugó de una en la profesional, más o menos en el 2014 debutó y en 2015 se fue para el Levante, en agosto”, agregó Luz Dary.

Atlético Huila fue el equipo que acogió a Jefferson Lerma en sus inicios y en Neiva no se olvidan de ese gran jugador que es hoy.

“Él llegó y el Huila le ayudó mucho, le pagaba la casa hogar a él. No era difícil, pero los muchachos se la tienen que ganar y Jefferson se la ganó. Él cayó bien aquí por como era, yo siempre le daba consejos. Cuando se fue para España yo fui allá, me quedé en el piso de él, con mi hija. Yo lo quiero mucho, oró por él, está donde está es por cómo es él”, recordó Luz Dary.

La distancia no ha sido impedimento para que Jefferson Lerma siga en contacto con quienes le dieron una mano en Neiva, en sus inicios en el fútbol colombiano.

“Siempre he tenido contacto con él, cuando estaba en España, ahora en Inglaterra. Anoche le escribí, le dije “lo felicito hijo, metiste un golazo, me dio tristeza lo del penal, pero hay que seguir adelante” y esta mañana vi que él me dijo “gracias y vamos por más” y así es como charlamos y tenemos buena relación. También con mi hija, la quería mucho, la veía como una hermanita, tienen buena relación”, concluyó Luz Dary.