Jhon Córdoba: “Espero cumplir mi sueño de vestir y marcar goles con la camiseta de la Selección”

El delantero colombiano, quien juega en el Colonia, de Alemania, habló con GolCaracol.com sobre su buen momento goleador en el fútbol europeo y de su anhelo de estar con la camiseta ‘tricolor’ en el inicio de las Eliminatorias.

Jhon Córdoba pasa por otro año destacado en Alemania, que hace que se ilusione con una convocatoria a la Selección Colombia, algo por lo que lleva trabajando durante los últimos años y es que con anotaciones siempre da de qué hablar en el Viejo Continente.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Diez goles tiene el chocoano en la actual temporada con el Colonia, entre la Bundesliga y la Copa de ese país.

En charla con GolCaracol.com, Córdoba, quien ya acumula 44 anotaciones en el fútbol de Alemania, se refirió a su buen momento, los objetivos con el equipo y de su mayor anhelo que es estar con la Selección Colombia, algo por lo que viene trabajando desde hace varios años y como él mismo lo dice es su sueño personal y de la gente cercana que desea verlo con la camiseta ‘tricolor’.

Rafael Santos Borré, tras los pasos goleadores de Juan Pablo Ángel y Teófilo Gutiérrez en Argentina

Publicidad

¿Cómo toma este gran momento que pasa en Colonia?

“Bien, la verdad que este momento es bastante bonito para mí, estoy haciendo las cosas bien. Estoy haciendo lo que me faltaba que era marcar goles, llevo una bonita racha y espero poder seguir así”.

Publicidad

¿Se puso alguna meta de goles?

“Tratar de marcar los máximos goles que pueda, en este momento estoy trabajando bien, no me pongo un tope; pero quiero seguir ayudando y como lo estoy haciendo, así será”.

¿Qué se hizo difícil en el regreso a la máxima categoría en Alemania?

“Los cambios son complicados, nos costó despegar, pero ahorita nos entendemos perfectamente y eso se está viendo en el terreno y nos da las victorias”.

Publicidad

¿Cuál es el objetivo en esta temporada?

“Creo que estamos enfocados en quedarnos en la Bundesliga, estamos cerca y hay que seguir mentalizados. Por donde vamos, todo irá bien”.

Publicidad

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

¿Qué tan importante ha sido su estadía en el Colonia?

“Acá tuve un año difícil, que fue el primero, pero gracias a Dios y a mi trabajo las cosas cambiaron, soy muy querido por la gente, todos me apoyan, todos hacen cosas para que yo me sienta bien. Me siento arropado y eso es parte importante en mi desarrollo futbolístico. Tengo un año más de contrato con el Colonia, estoy 100 por ciento concentrado con el equipo, lo demás se verá después”.

¿Con su buen presente goleador espera un llamado a la Selección Colombia, para las Eliminatorias?

Publicidad

“Bueno, yo creo que estoy pasando por un buen momento, ahora es donde creo que tengo que aprovechar, yo no decido si va a llegar mi llamado, esperaré y que sea lo que Dios quiera. Ojalá que sea en este buen momento que estoy teniendo”.

Otros delanteros no tienen tan buen momento, ¿es el momento ideal para una convocatoria?

Publicidad

“Esto es de momentos, y ahora algunos no están en uno, pero lo han tenido y han aprovechado su oportunidad. No soy quien para hablar de los otros, estoy enfocado en lo mío y solamente esperando que llegue ese llamado que tantos estamos esperando”.

Si lo logra, ¿qué es lo que más se visualiza?

“Cumplir el sueño, que es mío y de personas cercanas, que sueñan con verme con la camiseta de la Selección marcando goles, es mi meta”.

Los números de James Rodríguez desde que Carlos Queiroz está en la Seleccion Colombia